Πύραυλος ή πύραυλοι έπληξαν σήμερα κατοικημένη περιοχή στην Γκαντσά, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν, κάτοικος της οποίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε τουλάχιστον επτά θύματα να ανασύρονται από τα συντρίμμια οικήματος.

Τουλάχιστον «12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 τραυματίστηκαν», ενώ «πολιτικές υποδομές και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές» εξαιτίας αυτής της «πυραυλικής επίθεσης εναντίον αμάχων», ανέφερε η εισαγγελία της χώρας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν παιδιά (φωτογραφίες από τον λογαριασμό του Χικμάτ Χατζίεφ, συμβούλου του προέδρου του Αζερπαϊτζάν στο Twitter)

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, το πλήγμα σημειώθηκε μερικές ώρες αφότου η Στεπανακέρτ, η πρωτεύουσα του θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, που ελέγχεται από αρμένιους αυτονομιστές, έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών.

Η πόλη αυτή έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις των αυτονομιστών στον θύλακα, που υποστηρίζονται από το Γερεβάν, και δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο υποστηρίζεται από την Τουρκία, την 27η Σεπτεμβρίου.

Οι βομβαρδισμοί την έχουν μετατρέψει σε πόλη φάντασμα, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοί της την έχουν εγκαταλείψει.

Στην Γκαντσά, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σπίτια κατεστραμμένα από πύραυλο ή πυραύλους, που επλήγησαν περί τις 03:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ώρα Ελλάδας) και σωστικά συνεργεία να μεταφέρουν ανθρώπους με φορεία – δεν ήταν σαφές αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί – και να ανασύρουν κομματιασμένα ανθρώπινα μέλη.

Πάνω αριστερά, η πόλη Γκαντσά που χτυπήθηκε από την πυραυλική επίθεση και δεξιότερα η στρατηγικής σημασίας πόλη Μινγκετσεβίρ

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων έψαχναν μέσα στη νύχτα επιζώντες με γυμνά χέρια στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με κατοίκους της πόλης, πάνω από είκοσι άνθρωποι ζούσαν σε ένα από τα κτίρια που έγιναν στόχος της πυραυλικής επίθεσης.

Κάτοικος είπε πως είδε παιδί, δύο γυναίκες και τέσσερις άνδρες να ανασύρονται από τα συντρίμμια, με ορισμένα από τα θύματα να έχουν ακρωτηριαστεί.

«Γυναίκα έχασε και τα δύο πόδια της. Κάποιος έχασε ένα χέρι», είπε κάτοικος, ο Ελμίρ Σιρινζαντάι, 26 ετών.

«Αθώοι πολίτες στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται υπό την αδιάκριτη και στοχευμένη πυραυλική επίθεση της Αρμενίας» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο Χικμάτ Χατζίεφ, σύμβουλος του προέδρου του Αζερπαϊτζάν.

«Οι ανήθικες εκκλήσεις για εκεχειρία για ανθρωπιστικούς σκοπούς θα έπρεπε να βλέπουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου της # Αρμενίας. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες καταστράφηκαν περισσότερα από 20 σπίτια» πρόσθεσε ο Χατζίεφ.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020