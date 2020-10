Ο Ed Sheeran έχασε την υπογραφή του Stormzy στην δισκογραφική του εταιρεία – παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής του Big For your Boots ήταν στενός προσωπικός φίλος.

Παραλίγο να συνεργαστούν

Σύμφωνα με το mirror.co.uk, παρόλο που αξίζει ήδη 200 εκατομμύρια λίρες, ο 29χρονος Ed έχασε την ευκαιρία να κάνει τη μεγάλη συνεργασία με τον Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr, 27 ετών.

Το 2015, ο Ed κυκλοφόρησε τη δική του δισκογραφική εταιρεία που ονομάζεται Gingerbread Man Records – θυγατρική της Warner Music.

Τώρα, σύμφωνα με έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Ed, έχει αποκαλυφθεί ότι ο τραγουδιστής του Lego House ήθελε να βάλει τον Stormzy στη δική του δισκογραφική εταιρεία, αλλά έχασε την ευκαιρία.

Ο διευθυντής του Ed Stuart Camp αναφέρεται από το The Sun την Κυριακή λέγοντας: «Ο Ed ήθελε να έχει συνεργασία με τον Stormzy στο Gingerbread, αλλά αυτό ήταν όταν η Atlantic τον -φλέρταρε- ήδη».

Η Atlantic κέρδισε τελικά τον Stormzy, αφήνοντάς τον να ξεκινήσει τη δική του ετικέτα #MERKY – οδηγώντας τον επιτυχημένο ράπερ να έχει δύο άλμπουμ στη θέση Νο 1 και τη δική του περιουσία να φτάνει τις 20 εκατομμύρια λίρες.

Ωστόσο, ο Stuart ισχυρίζεται ότι οι δυο τους είναι κοντά ανεξάρτητα από τη χαμένη επιχειρηματική συμφωνία. Οι Ed και Stormzy έχουν συνεργαστεί σε πολλά τραγούδια μέχρι στιγμής.

Ο Ed εμφανίζεται στο νούμερο 1 single του Stormzy, Own It, το οποίο ανήκει στο άλμπουμ του, Heavy Is The Head.

Ενώ ο Stormzy προσέφερε τα δικά του φωνητικά σε αντάλλαγμα, εμφανιζόμενος στο κορυφαίο single του Ed, Take Me Back To London από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του.