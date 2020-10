Εξιτήριο πήρε μετά από τρεις ημέρες νοσηλείας, κατά τη διάρκεια των οποίων επικοινωνούσε συνεχώς και ενημέρωνε για τις εξελίξεις στην υγεία του μέσω twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στον Λευκό Οίκο, παρά τις ενστάσεις που εξέφρασαν γιατροί και σύμβουλοί του.

Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπως και η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αποτέλεσε πρώτη είδηση με όλα τα μεγάλη διεθνή μέσα να διακόπτουν τη ροή του προγράμματος τους για να μεταδώσουν τις εξελίξεις.

Στην Ελλάδα, το γεγονός που έχει αναστατώσει τον πλανήτη, μετέδωσε το MEGA, καλύπτοντας τις εξελίξεις από την απογείωση του ελικοπτέρου που θα έπαιρνε τον Τραμπ από το νοσοκομείο, μέχρι την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, όπου αμετανόητος έβγαλε τη μάσκα του για να χαιρετήσει τις κάμερες.

Τον επευφημούσαν οπαδοί του

Ειδικότερα, αμέσως μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Τραμπ μπήκε σε ένα πολυτελές SUV, με το οποίο έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ελικόπτερο που τον μετέφερε στον Λευκό Οίκο.

Έξω από το νοσοκομείο, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό, βρίσκονταν εκατοντάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι όταν τον είδαν να παίρνει εξιτήριο άρχισαν να ζητωκραυγάζουν.

Δείτε εικόνα από τα αμερικανικά ΜΜΕ:

AWAITING: President Donald J. Trump leaves Walter Reed Medical Center. Δημοσιεύτηκε από Fox News στις Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

WATCH LIVE: President Trump leaves Walter Reed Medical Center three days after being admitted for COVID-19 treatment. His doctors said earlier on Monday that he “may not entirely be out of the woods yet” https://t.co/U5qnHU3CKy https://t.co/hqVoPBwvP5 — CBS News (@CBSNews) October 5, 2020

Στο πόδι ήταν και όλο το προσωπικό του Λευκού Οίκου περιμένοντας τον πρόεδρο να επιστρέψει.

«Θα επιστρέψω σύντομα στον προεκλογικό αγώνα»

Λίγη ώρα πριν την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε ακόμα μια ανάρτηση στο Twitter, στην οποία ενημέρωνε πως θα επιστρέψει στον προεκλογικό αγώνα.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Νωρίτερα, θέλοντας να προλάβει χρονικά ακόμη και την ενημέρωση του προσωπικού γιατρού του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να ανακοινώσει μέσω Twitter ότι θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται καλύτερα και θα εγκαταλείψει το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed τις πρωινές ώρες της Τρίτης (1:30 ώρα Ελλάδος), αφού πέρασε το Σαββατοκύριακο εκεί για να υποβληθεί σε θεραπεία για τον κορονoϊό.

Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα προς τον κόσμο να μην φοβάται την Covid-19. «Μην την αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας» είπε.

«Έχουμε αναπτύξει υπό την διοίκηση Τραμπ μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα απ’ ότι 20 χρόνια πριν» πρόσθεσε.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Οι σύμβουλοι του Τραμπ επιμένουν να παραμείνει στο νοσοκομείο

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το CNN, οι σύμβουλοι του Τραμπ τον προέτρεψαν το πρωί της Δευτέρας να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Ακόμα και όταν ο Τραμπ είπε ότι αισθάνεται καλύτερα και αγωνίζεται προκειμένου να βγει από το νοσοκομείο, οι σύμβουλοι επιχείρησαν να τον πείσουν να παραμείνει σε αυτό, προειδοποιώντας τον για ενδεχόμενη επιδείνωση της υγείας του.

«Δεν θέλετε να επιστρέψετε» είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον αμερικανό πρόεδρο, είπε πηγή. Εάν η κατάσταση της υγείας του επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η πηγή είπε: «Θα ήταν άσχημο».