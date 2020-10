Ηγέτες από όλο τον κόσμο στέλνουν ευχές ανάρρωσης στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι νοσούν με κοροναϊό.

Ευχές από τον… συμπάσχοντα Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευχήθηκε στο προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ ταχεία ανάρρωση. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος είχε προσβληθεί από τον ιό και μάλιστα είχε βαριά συμπτώματα.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον, που και ο ίδιος προσβλήθηκε από την COVID-19 και νοσηλεύθηκε την άνοιξη. «Ελπίζω και οι δύο να αναρρώσουν γρήγορα από τον κοροναϊό».

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Πούτιν: Η «ζωτικότητα» του προέδρου Τραμπ θα του επιτρέψει να νικήσει τον κοροναϊό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκτίμησε σήμερα σε ένα προσωπικό μήνυμα που απέστειλε προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως η «ζωτικότητά του» θα του επιτρέψει να ξεπεράσει τον «επικίνδυνο» νέο κοροναϊό, μετά τη θετική διάγνωση του Αμερικανικού προέδρου στον ιό.

«Είμαι πεπεισμένος πως η φυσική ζωτικότητά σας, το ψυχικό σας σφρίγος και η αισιοδοξία σας θα σας βοηθήσουν να νικήσετε αυτόν τον επικίνδυνο ιό», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεγράφημα προς τον Αμερικανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, είχε δηλώσει πως η Ρωσία εύχεται «στον πρόεδρο Τραμπ ταχεία και άνετη ανάρρωση» στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον Σαρλ Μισέλ

«Εύχομαι στον @realDonaldTrump και την @FLOTUS ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο Twitter.

«Η COVIDー19 είναι μια μάχη που όλοι συνεχίζουμε να δίνουμε. Καθημερινά. Όπου κι αν ζούμε».

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Θερμές ευχές από τον επικεφαλής του ΠΟΥ, παρά την κόντρα με Τραμπ

Τις καλύτερες ευχές του στον Τραμπ και τη σύζυγό του έστειλε και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός οργανισμού που έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις από τον Αεμρικανό πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πανδημία.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο @realDonaldTrump και την (Πρώτη Κυρία) @FLOTUS για πλήρη και ταχεία ανάρρωση», έγραψε στο Twitter ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση έστειλαν μέσω Twitter και o Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

«Περαστικά» με σπόντες από τη Γαλλία

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε: «Αυτό δείχνει ότι κανείς δεν γλιτώνει από τον ιό, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επέδειξαν σκεπτικισμό. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Ειρωνικά σχόλια από τον κινέζικο Τύπο

Ο Χου Σιτζίν, διευθυντής σύνταξης στην κινεζική εφημερίδα Global Times, ήταν καυστικότατος ενάντια στον Τραμπ, ο οποίος εξάλλου αποκαλεί τον κοροναϊό «κινεζικό ιό».

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία πλήρωσαν το τίμημα του ρίσκου της υποβάθμισης της COVID-19. Η είδηση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης με την πανδημία στις ΗΠΑ. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του Τραμπ και των ΗΠΑ και μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την επανεκλογή του», έγραψε στο Twitter.