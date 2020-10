Σε θρίλερ εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με τη συζήτηση για την Τουρκία να βρίσκεται μεν σε εξέλιξη, αλλά να θεωρείται αμφίβολο αν θα ληφθούν αποφάσεις.

Η ελληνική και κυπριακή πλευρά εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Αρνούνται την τωρινή μορφή του και σημειώνουν ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά για να το κάνει δεκτό, ζητώντας διορθώσεις, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προϊδεάζουν για νύχτα – θρίλερ. Στο πλαίσιο αυτό, Μακρόν και Μέρκελ φαίνεται πως έχουν αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα, πραγματοποιώντας έκτακτη συνάντηση με Μητσοτάκη – Αναστασιάδη.

«Πάρα πολύ καρότο, όχι αρκετό μαστίγιο» τονίζει έλληνας αξιωματούχος, σχολιάζοντας το προσχέδιο συμπερασμάτων.

Σε αυτό δεν υπάρχει αναφορά για κυρώσεις, σημειώνεται παρά μόνο ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τα μέσα που έχει στη διάθεση της προκειμένου να διασφαλίσει το σεβασμό και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο προσχέδιο, επίσης, προβλέπεται και πολυμερής Σύνοδος για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπάρχει και μια παράγραφος για την Κύπρο όπου καλείται η Άγκυρα να σταματήσει όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες στην περιοχή.

Μιλώντας στο CNN Greece, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι το κείμενο το οποίο είναι ένα πρώτο σχέδιο συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την ελληνική πλευρά και για το λόγο αυτό δεν το αποδέχεται.

Οι διαβουλεύσεις προκειμένου να εξευρεθεί κοινό έδαφος είναι έντονες, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του δείπνου. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, οι ηγέτες διέκοψαν τη συνεδρίαση για 45λεπτο διάλειμμα και θα συνεχίσουν τη συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λευκορωσία στο δείπνο, το βράδυ της Πέμπτης.

At #EUCO @eucopresident calls a 45 minute break #EU27 will resume discussion on Eastern Mediterranean and Belarus during dinner.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020