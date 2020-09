Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος Οι δώδεκα ένορκοι Με κομμένη την ανάσα Ενα περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την ύπαρξη του Η ομορφιά της ύπαρξης After 2 - Μετά τη σύγκρουση Αλίκη American Rapstar Ο ανίκητος Χαμένοι για πάντα; Δολοφόνοι Αύγουστος Φθινοπωρινή σονάτα Βαβέλ - Από τη σιωπή στην έκρηξη Παραμύθια με άσχημο τέλος Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς Μπάρτον Φινκ Μαύρη αρκούδα Ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι (μεταγλωττισμένη) Καζαμπλάνκα Ραντεβού στο Παρίσι Τσάιναταουν Τζιτζίκι Συνταγματάρχης Σαμπέρ Κάνινγχαμ Μέρες και νύχτες της Δήμητρας Κ. Ενα γιατρό παρακαλώ Κυνόδοντας Ντούλιτλ (μεταγλωττισμένη) Μετά τα μεσάνυχτα Ευτυχία Το κόλπο του αιώνα Enter the Void Entwined Πρόσωπο με πρόσωπο Φάννυ και Αλέξανδρος Αντίο αγάπη μου Ο Φελίνι των πνευμάτων Σατυρικόν Gagarine Ιουλιέτα των Πνευμάτων Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Β’ Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Γ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Δ’ Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Ε’ Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό ΣΤ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Ζ' Ελληνικές Μικρές Ιστορίες - Διαγωνιστικό Α’ Greenland :Το τελευταίο καταφύγιο Καρδιά από γυαλί Ηρωικά χαμένοι High Fidelity Η ώρα του λύκου Σε κουβαλάω πάντα μέσα μου Οταν έγινα πλούσιος Αν ήταν έρωτας Ο προδότης Με έναν ψιθυρο Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ Αθωότητα Ενστικτο Η αόρατη ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο Ακαταμάχητος Γιοσέπ 6.5 Εκτός ελέγχου Οντως Φιλιούνται; Στα μαχαίρια Κογιανισκάτσι Ο Κιούμπρικ με δικά του λόγια Το κλουβί με τις τρελές Το μίσος Πέρυσι στο Μάριενμπαντ Οι αδελφές Μπροντέ Υγρός ουρανός Το μεγάλο ταξίδι της μέρας στη νύχτα Loving Vincent Made in Italy Make Up Μάρκος Μάρτιν Ίντεν Μεταξύ ανδρών Μουλάν (μεταγλωττισμένη) Μουλάν (με υπότιτλους) Η μικρή μου αδερφή Νίκος Καρούζος - Ο δρόμος για το έαρ No Heroes Nomadland Νοσταλγία Νοσταλγώντας το φως Μία από αυτές τις μέρες Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο Φύγαμε (μεταγλωττισμένη) Η Πανδώρα και ο ιπτάμενος Ολλανδός Παράσιτα Pari Το τραγούδι του δρόμου Περσόνα Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο Εκσταση Στούντιο Ρόκφιλντ Η Ρόζα της Σμύρνης Σαμπρίνα Τρεχάτε ποδαράκια μου! Η σκύλα Scoody Doo! (μεταγλωττισμένη) Μπέργκμαν: Ένας αιώνας Επτά λεπτά ψυχής Σίρλεϊ Σιγή ιχθύος Τραγούδια της καταπίεσης Ήχος από Μέταλλο Οι σκύλοι του διαστήματος 16 φορές Άνοιξη Καλοκαίρι με τη Μόνικα Tenet Η γκαρσονιέρα Ο μεγάλος Λεμπόφσκι Τα απόρρητα του Τρούμαν Καπότε Το χρώμα του ροδιού Οροσειρά των ονείρων Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας Σούρουπο Στο χαντάκι Ο Τέταρτος χαρακτήρας Holy Mountain Το Κυνήγι Η συμμορία των εντιμότατων Στον καθρέφτη είδα τον δολοφόνο Οι νέοι Μεταλλαγμένοι Η νύχτα του θηρίου Η νύχτα του κυνηγού Το βαμμένο πουλί Το μαργαριταρένιο κουμπί Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί Γιατί χοροπηδώ Οι ζωές που δεν έζησα Το χειρόγραφο της Σαραγόσα Η έβδομη σφραγίδα Η Λάμψη Η σιωπή Οι άγνωστοι Αθηναίοι Πόλεμος στο σπίτι Δεν υπάρχει κακό Αυτό δεν είναι ταφή, είναι Ανάσταση Δεμένοι Να ζει κανείς ή να μη ζει? Too Much Info Clouding Over My Head Μεταφορά Οι ευχούληδες: Παγκόσμια περιοδεία (μεταγλωττισμένη) Ενα φιλί στο λυκόφως Ενα ντιβάνι στην Τυνησία Η Βάλερι στην εβδομάδα των θαυμάτων Η εποχή των βροχών Ποια είστε, Πόλι Μαγκού; Αγριες φράουλες Φρονιμίτης Original Τίτλος 12 Angry Men A bout de souffle A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence About Endlessness After We Collided Alice American Rapstar Aparajito Are We Lost Forever Assassins August Autumn Sonata Babel - From Silence to the Explosion Bad Tales Ballad for a Pierced Heart Barton Fink Black Bear Captain Sabertooth and The Magic Diamond (dubbed) Casablanca Charade Chinatown Cicada Colonel Chabert Cunningham Days and Nights of Dimitra K. Docteur? Dogtooth Dolittle (dubbed) Don't look now Eftihia El robo del siglo Enter the Void Entwined Face to Face Fanny and Alexander Farewell Amor Fellini of the Spirits Fellini Satyricon Gagarine Giulietta degli spiriti Greek Short Stories - Competition B' Greek Short Stories - Competition C' Greek Short Stories - Competition D' Greek Short Stories - Competition E' Greek Short Stories - Competition F' Greek Short Stories - Competition Z' Greek Short Stories - Competition Α' Greenland Heart of Glass Heroic Losers High Fidelity Hour of the Wolf I Carry You with Me If I Were Rich Man If It Were Love Il traditore In a Whisper In a Year with 13 Moons In the Strange Pursuit of Laura Durand Innocence Instinct Invisible Life Irresistible Josep Just 6.5 Kissing? Knives Out Koyaanisqatsi Kubrick by Kubrick La Cage aux Folles La Haine Last Year at Marienbad Les soeurs Brontë Liquid Sky Long Day's Journey Into Night Loving Vincent Made in Italy Make Up Markos Martin Eden Minyan Mulan (dubbed) Mulan (subbed) My Little Sister Nikos Karouzos - Poems on the Tape Recorder No Heroes Nomadland Nostalghia Nostalgia de la luz One of These Days Only the Animals Onward (dubbed) Pandora and the Flying Dutchman Parasite Pari Pather Panchali Persona Radioactive Rapture Rockfield: The Studio on the Farm Roza of Smyrna Sabrina Save Yourselves! Scarlet Street Scoob! (dubbed) Searching for Ingmar Bergman Seven minutes of soul Shirley Silent Fish Songs of Repression Sound of Metal Space Dogs Spring Blossom Summer With Monika Tenet The Apartment The Big Lebowski The Capote Tapes The Color of Pomegranates The Cordillera of Dreams The Discreet Charm of the Bourgeoisie The Evening Hour The Foundation Pit The Fourth Character The Holy Mountain The Hun The Lavender Hill Mob The Mirror Crack'd The New Mutants The Night of the Beast The Night of the Hunter The Painted Bird The Pearl Button The Producers The Reason I Jump The Roads Not Taken The Saragossa Manuscript The Seventh Seal The Shining The Silence The Unknown Athenians The War with Grandpa There Is No Evil This Is Not a Burial, It's a Resurrection Tied To Be or Not To Be Too Much Info Clouding Over My Head Tranfer Trolls World Tour (dubbed) Twilight's Kiss Un divan à Tunis Valerie and Her Week of Wonders Wet Season Who Are You, Polly Maggoo? Wild Strawberries Wisdom Tooth Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ ODEON ESCAPE ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΑΣΙΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ ΦΛΟΙΣΒΟΣ CINEPLEX ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική