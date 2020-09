Φαίνεται ότι η Λαβέρν Κοξ είχε κάποια πράγματα να πει στα βραβεία Emmy. Πέρυσι, η ηθοποιός έκανε μια δήλωση επισημαίνοντας τις επικείμενες υποθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που αφορούσαν τα δικαιώματα των LGBTQ + κοινοτήτων.

Why Was Laverne Cox’s 2020 Emmys Speech Censored?! (via @Fox411 ) https://t.co/lsPXZ0LfUO

Φέτος: φαινόταν να μιλάει για τη δική της κληρονομιά στο Χόλιγουντ. Αφού εμφανίστηκε στα Emmys, η Cox επέστρεψε με μια νέα εμφάνιση επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, για να παρουσιάσει ένα βραβείο κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Καλησπέρα σε ολους», ξεκίνησε τον σχολιασμό της. «Είμαι ζωντανή απόδειξη του αμερικανικού ονείρου ότι οποιοσδήποτε σε αυτήν τη χώρα μπορεί να χάσει το βραβείο Emmy επί τέσσερα χρόνια στην ίδια κατηγορία και ωστόσο να καταλήγει σε αυτήν την αρένα παρουσιάζοντας ένα βραβείο σε κάποιον που μάλλον δεν…»

Το ABC feed της τελετής έκοψε εντελώς τον ήχο, καθώς η ηθοποιός συνέχισε να μιλά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον επανέφερε: «Τι συμβαίνει σε ένα αμερικανικό όνειρο που αναβάλλεται;»συνέχισε.

«Συρρικνώνεται όπως μια σταφίδα στον ήλιο; Μείνε στο σενάριο Λαβέρν, μείνε στο σενάριο. Και τώρα εδώ είναι οι υποψήφιοι για τη Συγγραφή σε σειρές Drama».

Από την ώρα της προβολής, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είδαν την εκπομπή στον Καναδά αποκάλυψαν το τμήμα που προβλήθηκε πλήρως εκεί.

Σύμφωνα με τα βίντεό τους, η Κοξ είπε ότι «βάζοντας ένα βραβείο σε κάποιον που πιθανώς δε με ψήφισε».

Here’s What Laverne Cox Said When the Emmys Randomly Censored Her https://t.co/4Q8oIFzhf0

— Cosmopolitan (@Cosmopolitan) September 21, 2020