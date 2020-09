Ο άντρας, που δεν έχει κατονομαστεί αλλά ήταν 54 ετών, έτρωγε περίπου μιάμιση σακούλα μαύρης γλυκόριζας κάθε μέρα. Δεν είχε υποστεί συμπτώματα προτού ξαφνικά πάθει καρδιακή ανακοπή σε ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού.

Περιγράφοντας την περίπτωση του άνδρα στο New England Journal of Medicine, οι γιατροί του δήλωσαν ότι φταίει το γλυκυρριζικό οξύ στη γλυκόριζα.

Ο Δρ Elazer R Edelman είπε ότι μελέτες έδειξαν ότι το γλυκυρριζικό οξύ – το δραστικό συστατικό της γλυκόριζας – θα μπορούσε να προκαλέσει «υπέρταση, υποκαλιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, θανατηφόρες αρρυθμίες και νεφρική ανεπάρκεια» – όλα αυτά παρατηρήθηκαν σε αυτόν τον ασθενή.

Η υποκαλιαιμία είναι όταν τα επίπεδα καλίου ενός ατόμου στο αίμα του γίνονται επικίνδυνα χαμηλά. Ο ασθενής είχε επίσης αλλάξει πρόσφατα τον τύπο των γλυκών που έτρωγε. Λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό του, έκανε τη μετάβαση από κόκκινα γλυκά φρούτα σε έναν άλλο τύπο φτιαγμένο με μαύρη γλυκόριζα.

Ένας άλλος γιατρός, ο Δρ Andrew L Lundquist, συμφώνησε στην έκθεση ότι φταίει η γλυκόριζα. Έγραψε: «Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε μια πρόσφατη αλλαγή σε ένα γλυκό που περιέχει γλυκόριζα ως πιθανή αιτία της υποκαλιαιμίας του»

