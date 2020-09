Η Premier League έχει επιστρέψει στις επάλξεις και από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές έχουμε… χορτάσει από γκολ και θέαμα.

Μάλιστα, στην 2η αγωνιστική σημειώθηκαν συνολικά 44 τέρματα. Ένας αριθμός που συνιστά ρεκόρ παραγωγικότητας από την ίδρυση της Premier League το 1992.

Το γκολ του Ζεσούς της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Γουλβς ήταν το 44ο της αγωνιστικής, ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ των 43 γκολ που είχαν σημειωθεί την 24η αγωνιστική της σεζόν 2010-11.

