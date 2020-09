Η διάδοχος του ισπανικού θρόνου πριγκίπισσα Λεονόρ, τέθηκε σε καραντίνα, καθώς συμμαθητής της βρέθηκε θετικός στην COVID-19, όπως ανακοίνωσε ο βασιλικός οίκος.

Η 14χρονη κόρη του βασιλιά Φελίπε θα υποβληθεί σε τεστ για κοροναϊό όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης.

Heir to the Spanish throne Princess Leonor, 14, and sister Princess Sofia, 13, forced into quarantine after first day back at school https://t.co/tPCVaTImOu

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 12, 2020