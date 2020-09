Εκτός Big Brother βρίσκεται ο Αντώνης Αλεξανδρίδης μετά το σάλο που προκλήθηκε για το εμετικό σχόλιο που έκανε περί βιασμού.

Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Κυριακής ο ΣΚΑΪ και το Big Brother αποφάσισαν την αποχώρηση του παίκτη από το παιχνίδι.

Όπως αποκαλύφθηκε από video που κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής, ο Μεγάλος Αδελφός κάλεσε τον παίκτη στο δωμάτιο επικοινωνίας και αφού καταδίκασε τη δήλωση που έχει κάνει, του ανακοίνωσε πως πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από το σπίτι του Big Brother.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο με έναν εκ των παικτών, τον Αντώνη Αλεξανδρίδη, να αναφέρει σε άλλους δύο άνδρες-συμπαίκτες του, ότι εάν δεν συνευρεθεί καθημερινά με γυναίκα, προχωρά σε βιασμό.

«Πάω κάθε μέρα σε μια, να αδειάσω το πακέτο…αλλιώς έχει βιασμό», ακούγεται να λέει, ενώ κανείς από τους συμμετέχοντες στην συζήτηση δεν φαίνεται να αντιδρά.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Στέλιος Πέτσας αναφέρει ότι έχει ζητήσει παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για τον διάλογο «με περιεχόμενο χυδαία σεξιστικό που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη», όπως χαρακτηριστικά γράφει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως λέει, έχει επικοινωνήσει με τον τηλεοπτικό σταθμό την άμεση αντίδραση του οποίου, τονίζει, ότι θεωρεί αυτονόητη.

Θέση για το περιστατικό πήραν και στελέχη ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος έγραψε στο twitter: «Κουλτούρα βιασμού σε prime time και με χορηγούς. Αηδία και ανατριχίλα. Αν από αυτό βγάζουν λεφτά να βρουν κάποιον άλλο τρόπο. Να μην επιτρέψουμε να πάρει κεφάλι η καφρίλα και ο κανιβαλισμός».

Τη δική της παρέμβαση έκανε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ Ζέφη Δημαδάμα.

«Γυναίκες ως «σκεύη ηδονής»! Γυναίκες για «χρήση» ακόμη και αν δεν θέλουν, τότε βιασμός! Ομοφοβικοί, σεξιστές, νταήδες και βιαστές(!) προς τέρψη των αχόρταγων τηλεθεατών & της τηλεοπτικής αρένας. Κι ομως δεν είναι μόνο στην TV… Η δολοφονία της Τοπαλούδη και τόσες άλλες γυναίκες δίπλα μας. Βια, βιασμός, δολοφονίες. Ο εισαγγελέας; Αίσχος!», έγραψε στο twitter.

Να σημειωθεί που αυτοί που έκαναν viral το πρόβλημα, το καταδίκασαν με κάθε τρόπο και ζήτησαν αμέσως την τιμωρία του παίκτη αλλά και του τηλεοπτικού σόου ήταν οι χρήστες του διαδικτύου.

Χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου έκαναν πρώτο trend το #cancelbignrothergr και κυρίως κατάφεραν με την εξαγρίωση τους να ταρακουνήσουν τόσο τα ΜΜΕ όσο και τα κυβερνητικά επιτελεία, τα οποία με την σειρά τους καταδίκασαν αυτή τη χυδαία στάση και φράση.

i’m so shocked and disgusted fuck this dude !! throw the whole show away and him in jail #cancelbigbrothergr

