View this post on Instagram

Love a bit of bird eye view👀💯☝🏼❤️ of the @walalaparade on Leyton High Street☀️☀️These brilliant pictures of @highflyingdroneshots give you a great idea of the scale 🔝🔝➕➕➕ ❤️❤️❤️ – #walalaparade #camillewalala #leyton #publicart