«Θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το τουρκικό ΥΠΕΞ, μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ πήρε την πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης στη αν. Μεσόγειο και για την αποφυγή ανεπιθύμητων ατυχημάτων τόσο σε αέρα όσο και σε θάλασσα» συνεχίζει η ανακοίνωση της Άγκυρας.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τη μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και για την πρόληψη ανεπιθύμητων ατυχημάτων. Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται επίσης από τη χώρα μας, στοχεύει στην έναρξη στρατιωτικών-τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εντός του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας

Περιμένουμε από την Ελλάδα να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη για διάλογο με την Ελλάδα, χωρίς προϋποθέσεις, προκειμένου να βρει μόνιμες λύσεις σε όλα τα ζητήματα μεταξύ μας και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντενμπεργκ, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές διαβουλεύσεις στο ΝΑΤΟ, να εδραιώσουν μηχανισμούς για στρατιωτική αποκλιμάκωση για να μειώσουν το ρίσκο επεισοδίων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον κ. Στόλτενμπεργκ, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική πλατφόρμα για όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως δηλώνει, παραμένει σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους συμμάχους για να βρει λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ.

«Μετά τις συζητήσεις μου με έλληνες και τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποσυμπίεσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

» Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική πλατφόρμα για διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους συμμάχους για να βρω μια λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

