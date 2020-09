Ο Κάι Χάβερτς αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή της Τσέλσι και αυτό δεν το έκρυψε ο προπονητής της Λεβερκούζεν. Ο Πίτερ Μπος παραδέχθηκε ότι δεν περιμένει τον ταλαντούχο άσο στις προπονήσεις, αφού μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Γερμανίας, θα πάρει το αεροπλάνο για το Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής εξτρέμ τα έχει σε όλα με τους «μπλε» και απομένουν απλά οι ιατρικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα, το συνολικό ποσό που θα βάλει στα ταμεία του ο γερμανικός σύλλογος, είναι στα 100 εκατ. ευρώ (80+20).

Ακόμα, εκτός από τον Χάβερτς, ο Μπος αναφέρθηκε και για τον Κέβιν Φόλαντ, ο οποίος τα έχει βρει επίσης σε όλα με την Μονακό. Μάλιστα, θα αποτελέσει και την μεταγραφική «βόμβα» για την ομάδα του Νίκο Κόβατς, με το κόστος να ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ.

…because Kai Havertz is a Chelsea player by one week! Just a matter of time to prepare the announcement, have medicals and complete the contracts for a €100m deal. Never been in doubt. [And Kevin Volland is joining Monaco]. Here we go confirmed, so 🔵 #CFC #Chelsea #transfers https://t.co/Qglfeocab9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2020