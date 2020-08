H Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί φέτος, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας, Άντριου Κουόμο, όμως λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις.

«Η Νέα Υόρκη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας και η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW) γιορτάζει την εφευρετικότητα αυτής της πόλης και το απαράμιλλο δημιουργικό ταλέντο μας» αναφέρει ο Άντριου Κουόμο σε δελτίο Τύπου. «Όταν η COVID-19 έπληξε τη Νέα Υόρκη, τόσα πολλά από τα αγαπημένα μας γεγονότα ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν. Η πανδημία δεν έχει τερματιστεί, αλλά είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την οργανώτρια IMG να προχωρήσει με τη NYFW, με πλήρη συμμόρφωση στις αυστηρές συστάσεις των αρχών για τη δημόσια υγεία.».

We’re proud to call NYC home. This season, NYFW: The Shows, takes place September 13-17 live from @SpringStudios, in adherence with strict state public health guidance, and on https://t.co/vlSN6lmrlP. Read @NYGovCuomo‘s full statement here & learn more at https://t.co/nq7h5W1mPV pic.twitter.com/fK6BDXlVxz

— NYFW (@nyfw) August 27, 2020