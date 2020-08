View this post on Instagram

Έφυγε η Ελένη και μας πέσανε τα μαλλιά…Ελένη γύρνα πίσω …❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @elenimenegaki @toalsos #toalsos #theatroalsos #eleni #elenimenegaki #zaxaratos dontgiveup #goodvibes @achilleas_charitos thank you ❤️