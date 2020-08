Ομαδικός βιασμός 16χρονης από 30 άνδρες καταγγέλθηκε σε παραλιακό ξενοδοχείο της πόλης Ελιάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλώντας την παρέμβαση Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η τοπική αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει την έρευνα για την υπόθεση και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Την ίδια στιγμή από την αστυνομία αναφέρουν πως είναι κοντά στην ταυτοποίηση και άλλων υπόπτων για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού 16χρονης.

#Cyprus

Gang rape

Accused rapists claim the girl only reported the case to the police upon learning that she was being filmed !

If this “excuse” worked in #ayianapa it might as well work in #Eilat.

Hope the ⁦@israelpolice⁩ is more professional. https://t.co/OIQ8BOA6SP

— 🇩🇰 Peter Schwalbe (@pghVlELQBO0LPyL) August 20, 2020