Υπέγραφε ως «ποντικάκι της εξοχής» και τον αποκαλούσε «το πιο εξαίρετο αφεντικό μου».

Ο λόγος για τη σπουδαία ηθοποιό Κάθριν Χέπμπορν και τον εκκεντρικό επιχειρηματία Χάουαρντ Χιουζ. Πολλές από τις επιστολές της προς εκείνον βγαίνουν «στο σφυρί» στο Λος Άντζελες, για πρώτη φορά, στις 23 Ιουλίου.

Το διαμαντένιο δακτυλίδι αρραβώνων που προσέφερε ο Χιουζ στη Χέπμπορν το 1938 δημοπρατείται επίσης με την τιμή πώλησής του να αναμένεται μεταξύ 20.000-30.000 δολαρίων στη δημοπρασία του Profiles in History.

Ο Μπράιαν Τσέινς, επικεφαλής παρακαταθηκών στο Profiles in History, είπε πως τα αντικείμενα είναι σπάνια, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα τους.

«Έχουμε πάνω από 55 χειρόγραφες επιστολές, ερωτικά σημειώματα, σημειώματα στο προσκέφαλο από την Κάθριν Χέπμπορν. Ήταν εραστές για περίπου έναν χρόνο, ενάμιση χρόνο, από το 1937 έως το 1938 και ήταν πολύ, πολύ πικάντικα».

Love letters written by Katharine Hepburn to Howard Hughes will be up for auction Thursday, July 23. Learn about this rare collection and The Howard Hughes Auction in @TRF_stories‘ newest article. → https://t.co/OM3h6Zw497

