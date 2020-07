Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Τραμπ, τον οποίο «δίνει» στεγνά η ανιψιά του, Μαίρη Τραμπ με νέο της βιβλίο- φωτιά.

Τι δώρο ήταν αυτό; Εσώρουχα!

Κι όμως ο Τραμπ φαίνεται πως πήρε ένα κάπως αμήχανο και ανάρμοστο δώρο στην τότε 12χρονη ανιψιά του, η οποία μάλιστα όπως φαίνεται δεν το ξέχασε ποτέ.

Φαίνεται πως μέχρι και η ίδια ανιψιά του Αμερικάνου Προέδρου αποφάσισε να τον εκθέσει ανεπανόρθωτα στο βιβλίο της με τίτλο «Πάρα πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένεια μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο» βγάζοντας όλα τα «άπλυτά» του στη φόρα.

Σύμφωνα με το CNN, η 55χρονη Μαίρη καταγράφει στο βιβλίο της τις δικές της αναμνήσεις και συνομιλίες με μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Το βιβλίο της 240 σελίδων αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα την ώρα που ο 74χρονος θείος της διεκδικεί μία δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

