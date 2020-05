Τον στόχο των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπειών κατά του νέου κοροναϊού «άγγιξαν» σχεδόν ο παγκόσμιος μαραθώνιος δωρητών που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσολα φον ντερ Λάιεν, οι δωρέες έχουν φτάσει τα 7,4 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του «διαδικτυακού μαραθωνίου» στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοινώνοντας ότι συνεισφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το εμβόλιο είναι «η καλύτερη συλλογική πιθανότητάς μας να νικήσουμε τον ιό», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

