Είναι ο «Αμερικανός Σωτήρης Τσιόδρας» και έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να χαράξει την στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στον κοροναϊό έχοντας απέναντι του κουρασμένο σύστημα Υγείας αλλά και έναν ξεροκέφαλο Πρόεδρο που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τίποτα από πανδημίες.

Ο λόγος για τον δρ Άντονι Φάουτσι, το βασικό μέλος της επιτροπής του Λευκού Οίκου για τον κοροναϊό.

Ο δρ Φάουτσι έχει επαινεθεί και ως ο πιο διάσημος γιατρός στην Αμερική, ενώ υπήρξε επικεφαλής λοιμωξιολόγος στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας κατά τη διάρκεια της επιδημίας του HVI/AIDS το 1980.

Ωστόσο πέρα από τη δόξα, έχει να θυμάται και κακές στιγμές όπως όταν είδε το ομοίωμά του να καίγεται, άκουσε διαδηλωτές να τον αποκαλούν «δολοφόνο» και δέχτηκε βόμβες καπνού έξω από το παράθυρο του γραφείου του.

Ποιος είναι λοιπόν ο δρ Φάουτσιο οποίος «άδειασε» πρόσφατα σε δηλώσεις του τον Τραμπ προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρήση υδροξυχλωροκίνης ως πιθανή θεραπεία για τον Covid-19, την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έλεγε “Πάρτε το, δεν έχετε τίποτα να χάσετε»;

Γεννημένος την παραμονή Χριστουγέννων του 1940 σε μια οικογένεια μεταναστών Ιταλών φαρμακοποιών στο Μπρούκλιν, ο Άντονι «παρέδιδε συνταγές από την εποχή που ήταν αρκετά μεγάλος για να κάνει ποδήλατο», όπως είχε δηλώσει στο περιοδικό αποφοίτων του κολεγίου του Τιμίου Σταυρού το 2002.

Το 1966 αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του στην ιατρική σχολή Κορνέλ, βοηθώντας μάλιστα στο χτίσιμο της βιβλιοθήκης της σχολής όσο ήταν προπτυχιακός μαθητής προκειμένου να κερδίσει κάποια χρήματα τα καλοκαίρια. Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας το 1968 ως μέρος της αμερικανικής πολεμικής προσπάθειας, αντί να στρατευτεί στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι ερευνητές αυτοί αποκαλούνταν «κίτρινα μπερέ» -όπως οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ αποκαλούνται πράσινα μπερέ.

Αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ είναι η αναφορά που έφθασε στο γραφείο του στις 5 Ιουνίου 1981, περιγράφοντας τον θάνατο ενός κατά τα άλλα υγιούς ασθενούς από μια παράξενη πνευμονία που συνήθως παρατηρείται σε άτομα με καρκίνο. Σύντομα ακολούθησε κι άλλη μία αναφορά, με την περιγραφή άλλων 26 θανάτων, όλων ομοφυλόφιλων ανδρών.

Ο δρ. Άντονι Φαούτσι υπήρξε επικεφαλής λοιμωξιολόγος και στην μάχη ενάντια στην γρίπη των πτηνών

«Θυμάμαι να τη διαβάζω πολύ καθαρά», ανέφερε και πρόσθεσε. «Ήταν η πρώτη φορά στην ιατρική μου καριέρα που ανατρίχιασα. Δεν την έβλεπα πλέον μόνο από περιέργεια. Υπήρχε κάτι πολύ λάθος εδώ. Ήταν πραγματικά ένα νέο μικρόβιο κάποιου είδους που ενεργούσε σαν μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια».

Στόχος ακτιβιστών

Ο επιστήμονας μεταξύ άλλων διεξήγαγε κλινικές δοκιμές για τη ζιδοβουδίνη, το πρώτο αντιρετροϊκό φάρμακο για τη θεραπεία του AIDS.

Καθώς η επιδημία σάρωσε τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980, όμως, έγινε στόχος ακτιβιστών ενάντια στην απουσία απάντησης της κυβέρνησης Ρίγκαν και στην έλλειψη πρόσβασης στα νέα φάρμακα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ έξω από κυβερνητικά γραφεία που έλεγαν «δρ Φαούτσι, μας σκοτώνετε», ενώ παράλληλα δεχόταν δεκάδες τηλεοπτικές καταγγελίες από ακτιβιστές.

Το 2008 τού απονεμήθηκε η υψηλότερη αμερικανική πολιτική τιμή, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

«Θυμάμαι να κοιτάζω έξω από το παράθυρο και κάποια άτομα, στο γκαζόν του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, να πετούν βόμβες καπνού», είχε δηλώσει ο Φαούτσι σε συνέντευξή του το 2011. «Η αστυνομία ήταν έτοιμη να τους συλλάβει και τους είπα: «Όχι. Φέρτε τους στο γραφείο μου για να μιλήσω μαζί τους»».

Με αφιέρωμά τους οι New York Times τον χαρακτήρισαν ως η«κορυφαία προσωπικότητα της κυβέρνησης στη μάχη κατά του AIDS», ενώ τόνισαν ότι έκανε όλο το ερευνητικό έργο μόνος του και όχι όπως «πολλοί άνθρωποι που βλέπετε στην τηλεόραση και οι οποίοι έχουν βοηθούν με λευκές ποδιές που κάνουν όλη την κουραστική δουλειά». Το 2008 τού απονεμήθηκε η υψηλότερη αμερικανική πολιτική τιμή, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Το 1984 διορίστηκε διευθυντής του Τμήματος Αλλεργικών και Μολυσματικών Νόσων του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, θέση που εξακολουθεί να κατέχει.

Το τμήμα έρευνας του οποίου είναι επικεφαλής έχει επιβλέψει μελέτες για τα πάντα, από το AIDS έως τον Έμπολα και το άσθμα. Υπήρξε σύμβουλος έξι Αμερικανών προέδρων, συμβάλλοντας στην ίδρυση της πρωτοβουλίας για το AIDS του Αμερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους, στην Αφρική, και τώρα υπηρετώντας ως επικεφαλής λοιμωξιολόγος εν μέσω της έκρηξης κοροναϊού στην περίοδο της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.



Πέρα όμως από την πορεία του και το έργο που έχει προσφέρει στην ιστορία της ιατρικής, τώρα ο Φαούτσκι έχει αναλάβει και ένα ακόμη ρόλο.

Να καθησυχάζει τους πολίτες και να τους εξηγεί τις ακαταλαβίστικες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, η δήλωσή του πως ένα εμβόλιο θα πάρει τουλάχιστον ενάμιση χρόνο, μειώνοντας τον αισιόδοξο ισχυρισμό του Τραμπ πως θα είναι έτοιμο πολύ νωρίτερα.

Ή όπως, πιο πρόσφατα, σχετικά με την υδροξυχλωροκίνη, για την οποία, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι βοηθά, ο δρ Φαούτσι τονίζει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να το αποδεικνύουν, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος να μην του δώσει τον λόγο να απαντήσει σε αυτό, παρά την ερώτηση δημοσιογράφου.

Μάλιστα σάλο είχε προκαλέσει και πριν λίγες μέρες η στάση του Τραμπ μπροστά σε έναν τόσο διακεκριμένο επιστήμονα, καθώς τον είχε εμποδίσει να απαντήσει σε ερώτηση, τονίζοντας πως είχε μιλήσει ο ίδιος για την υδροξυχλωροκίνη νωρίτερα.

