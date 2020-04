Ισχυρισμούς ότι κρατήθηκε από την αστυνομία και του επιβλήθηκε καραντίνα εξέφρασε Κινέζος δημοσιογράφος, ο οποίος εμφανίστηκε ξανά στην Ουχάν έπειτα από σχεδόν δύο μήνες κατά τους οποίους θεωρούνταν αγνοούμενος.

Ο Li Zehua είναι ένας από τους τρεις δημοσιογράφους που έστελναν ανταποκρίσεις από την πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία στην Ουχάν, κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων εβδομάδων για την περιοχή. Είχε θεαθεί για τελευταία φορά στις 26 Φεβρουαρίου, λίγο αφότου είχε αναρτήσει βίντεο στο οποίο φαινόταν να τον καταδιώκει ένα λευκό SUV. Είχε προηγηθεί μια πολύωρη live μετάδοση η οποία ολοκληρώθηκε με την εισβολή αστυνομικών στο διαμέρισμά του.

Σε βίντεό του στο Youtube, το Weibo και το Twitter, ο Li δήλωσε ότι στις 26 Φεβρουαρίου το SUV σταμάτησε μπροστά του καθώς οδηγούσε στην περιοχή Wuchang της Ουχάν, ενώ περαστικοί του φώναζαν να σταματήσει. Ο Li πανικοβλήθηκε και επιδίωξε να ξεφύγει οδικώς, καταγράφοντας την καταδίωξη σε βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο αργότερα την ίδια μέρα.

我是李泽华Kcriss,这是2月26日至今关于我的一些情况。I'm Kcriss, here is something about me si… https://t.co/ETjY7QaacY via @YouTube

