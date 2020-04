Μήνυμα αισιοδοξίας τόσο για την καταπολέμηση του κοροναϊού όσο και για την έκβαση της τελικής μάχης έστειλε ο 99χρονος Τομ Μούρ.

O Βρετανός βετεράνος του πολέμου, έφερε σε πέρας το προσωπικό του στοίχημα: Ολοκλήρωσε την Πέμπτη τους τελευταίους 100 γύρους του κήπου του, συγκεντρώνοντας πάνω από 15,4 εκατομμύρια λίρες.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS) για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Φορώντας το σακάκι του, το οποίο είναι γεμάτο από παράσημα που κερδήθηκαν σε πραγματικές μάχες, ο Μουρ έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, μετά την ολοκλήρωση των γύρων που είχε βάλει ως στόχο.

«Για όλους εκείνους τους ανθρώπους που το βρίσκουν δύσκολο αυτή τη στιγμή: ο ήλιος θα σας λάμψει ξανά και τα σύννεφα θα φύγουν» είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται, ότι απόστρατος αρχηγός του Στρατού, είχε θέσει ως προσωπικό στόχο να περπατήσει τα 25 μέτρα γύρω από τον κήπο του 100 φορές πριν από τα 100α γενέθλιά του στις 30 Απριλίου.

Ο αρχικός του στόχος ήταν 1.000 λίρες, ωστόσο εκτινάχθηκε, καθώς η προσοχή του κόσμου και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης στράφηκε στον… κήπο του.

Έτσι, αφού ολοκλήρωσε το στοίχημά του, το οποίο κινητοποίησε κυριολεκτικά ολόκληρη τη χώρα, χαιρέτισε στρατιωτικά, λέγοντας ότι αισθάνεται καλά.

Το who is who του μάχιμου Βρετανού

Με καταβολές από την βόρεια Αγγλία και συγκεκριμένα το Γιορκσάιρ, ο Μουρ υπηρέτησε στην Ινδία, τη Βιρμανία και τη Σουμάτρα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πρωτοβουλία που ανέλαβε έδωσε χαμόγελο και έσπειρε αισιοδοξία, σε ένα περήφανο έθνος, που το τελευταίο διάστημα κατακλύζεται από μαύρες ειδήσεις.

Ως «άξονα φωτός» στο έρεβος της κρίσης του κοροναϊού, χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, το επίτευγμα του Μουρ.

«Ο καπετάνιος Μουρ είναι έμπνευση για όλους μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, ότι οι απώλειες από τον Covid-19 στην Βρετανία μέχρι στιγμής ανέρχονται σχεδόν στις 13.000. Δηλαδή, στο πέμπτο υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.