Μια τεράστια δασική πυρκαγιά στην Ουκρανία, που μαίνεται για περισσότερο από μία εβδομάδα, βρίσκεται πλέον μόλις ένα χιλιόμετρο από τον ανενεργό σταθμό πυρηνικής ενέργειας του Τσερνόμπιλ και θέτει ένα κίνδυνο ραδιενεργού ακτινοβολίας, προειδοποίησε σήμερα το ρωσικό τμήμα της Greenpeace, επικαλούμενη δορυφορικές εικόνες.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι συνεχίζει να δίνει μάχη με τις φλόγες, αλλά διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Βίντεο που κινηματογράφησε το Reuters την Κυριακή, έδειχνε σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό και δέντρα τυλιγμένα στις φλόγες, με πυροσβέστες σε ελικόπτερα να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες.

Αεροφωτογραφίες από την ζώνη αποκλεισμού μήκους 30 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, όπου συνέβη το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα του κόσμου το 1986, έδειχναν καμένη, μαυρισμένη γη και καμένους κορμούς δέντρων με φλόγες να σιγοκαίουν.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας στην ζώνη αποκλεισμού δεν είχαν αλλάξει και εκείνα στο κοντινό Κίεβο «δεν ξεπερνούσαν τα φυσικά επίπεδα συγκεντρώσεων».

Η Greenpeace Russia τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που πιστεύουν οι ουκρανικές αρχές και πως οι πυρκαγιές καλύπτουν μια περιοχή χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτή που εκείνοι υποστηρίζουν.

Στις 4 Απριλίου οι ουκρανικές αρχές τόνιζαν πως η πυρκαγιά έκαιγε μια περιοχή 20 εκταρίων, αλλά η Greenpeace επισήμανε πως δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως η πυρκαγιά κάλυπτε εκείνη τη στιγμή μια περιοχή περίπου 12.000 εκταρίων.

Wildfires near the Chernobyl nuclear power plant burning since April 3 have already become the largest for the entire existence of this exclusion zone. These fires are extremely dangerous because radionuclides located in the upper soil layers might be released into the air. pic.twitter.com/QyDkeq6PGY

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) April 13, 2020