Τον λόγο που οι γιατροί του νοσοκομείου “St. Thomas” του Λονδίνου πήραν την απόφαση να βάλουν τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, σε μονάδα εντατικής θεραπείας εξηγεί η Telegraph σε άρθρο της.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο η απόφαση να μετακινηθεί ένας ασθενής με κοροναϊό σε εντατική φροντίδα δεν αποτελεί ποτέ μία εύκολη απόφαση ενώ αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ο ασθενής χρειάζονται τεχνητή υποστήριξη προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός τους να απομακρύνει τον ιό.

Μια σύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας παρέχει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων υποστήριξης, από τα οποία το οξυγόνο και ο μηχανικός αερισμός είναι μόνο δύο επιλογές.

Στην περίπτωση του Μπόρις Τζόνσον ισχύει το πρώτο, καθώς ο γιατροί σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα του χορήγησαν 4 λίτρα οξυγόνου μέσω μάσκας και όχι αναπνευστήρα.

Η διαφορά πάντως μεταξύ των δύο είναι πως ο ασθενής που λαμβάνει θεραπεία με οξυγόνο έχει συνήθως τις αισθήσεις του.

Οι ειδικοί πάντως επισημαίνουν στην Telegraph πως η εισαγωγή ενός ασθενούς στην εντατική δεν αποτελεί μια «θεραπεία» κατά του κοροναϊού, αλλά ουσιαστικά μία υποστηρικτική φροντίδα.

«Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο ιός επιτίθεται στους πνεύμονες και προκαλεί ιική πνευμονία. Σε γενικότερο πλαίσιο δεν αποκλείεται η κατάσταση τους ασθενούς να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα ακόμη κι βρίσκεται στην εντατική», αναφέρουν οι ειδικοί.

Εν προκειμένω όμως φαίνεται απίθανο οι γιατροί που φροντίζουν τον πρωθυπουργό να μην είχαν προβλέψει νωρίτερα το ενδεχόμενο να «μετακινήσουν» προληπτικά τον Μπόρις Τζόνσον στην ΜΕΘ ως ένα παραπάνω μέτρο προφύλαξης.

Ο Δρ Bharat Pankhania, ανώτερος κλινικός λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Exeter Medical School, δήλωσε στο The Telegraph: «Είναι δύσκολο να γνωρίζεις με σαφήνεια τι συνέβη, ωστόσο είναι λογικό όταν μιλάμε για τον πρωθυπουργό όλοι να είναι εξαιρετικά προληπτικοί».

Από την άλλη πλευρά, ο Tom Solomon, διευθυντής του Ινστιτούτου Λοίμωξης και Παγκόσμιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, δήλωσε ότι ορισμένοι ασθενείς μετακινούνται στην εντατική κυρίως για την πιο στενή τους παρακολούθηση.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Οι περισσότεροι ασθενείς με Covid-19 που πηγαίνουν στην εντατική λόγω δυσκολίας στην αναπνοή, το οποίο και αποτελεί από τα κύρια συμπτώματα του κοροναϊού».

Στην περίπτωση λοιπόν του Μπόρις Τζόνσον η δυσκολία του στην αναπνοή και ο επίμονος πυρετός φαίνεται πως αποτέλεσε και τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οι γιατροί αποφάσισαν να του χορηγήσουν οξυγόνο στην εντατική του St. Thomas.

Απόδειξη πάντως του ότι η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευε αποτελούν και τα όσα δήλωσαν οι υπουργοί και οι συνεργάτες του μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε την Κυριακή, λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Άνθρωποι που ήταν παρόντες στην τηλεδιάσκεψη της Κυριακής είδαν με τα μάτια τους πόσο κατεβεβλημένος ήταν ο Μπόρις Τζόνσον.

Τον περιέγραψαν χλωμό σημειώνοντας πως δυσκολευόταν να αναπνεύσει ενώ μιλούσε.

«Τα συμπτώματά του επέμεναν. Ήταν σαφές πως δεν γινόταν καλύτερα. Αντίθετα, χειροτέρευε» είπε κορυφαίος αξιωματούχος.

