Τη δική της μάχη ενάντια στην εξάπλωση του κοροναϊού δίνει η Βρετανία, έπειτα από εβδομάδες χαλαρής πολιτικής, ωστόσο σήμερα δέχτηκε ακόμη ένα πλήγμα καθώς από το φονικό ιό μολύνθηκε τόσο ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όσο και ο υπουργός υγείας της χώρας Ματ Χάνκοκ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε γνωστό πως ο γιος της βασίλισσας και διάδοχός της στον θρόνο πρίγκιπας Κάρολος είχε μολυνθεί από τον ιό.

Την αποκάλυψη ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι ένα από τα 11.658 κρούσματα του ιού στη χώρα έκανε ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον μέσα από μια ανάρτησή του στο Twitter.

«Τις τελευταίες 24 ώρες ανέπτυξα ήπια συμπτώματα και βρέθηκα θετικός στον κοροναϊό. Βρίσκομαι σε απομόνωση, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της κυβέρνησης μέσω video-conference καθώς πολεμούμε αυτόν τον ιό. Μαζί, θα το αντιμετωπίσουμε», είναι το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

