Σε μία συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι κάτοικοι της Ισπανίας, λέγοντας με έναν μοναδικό τρόπο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν αγώνα κατά του κοροναϊού.

Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, οι κάτοικοι όλης της Ισπανίας συντονίστηκαν και βγήκαν στα μπαλκόνια τους.

Από εκεί χειροκροτούσαν για πέντε λεπτά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, που ακούραστα συνεχίζουν να εργάζονται για το καλό των ασθενών με κοροναϊό.

Tα βίντεο από την κίνηση αυτή ανέβηκαν στο Διαδίκτυο υπό το hashtag #applausosanitario (χειροκρότημα για την υγεία) και έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Τα κρούσματα του ιού στην Ισπανία αγγίζουν τα 6.400, ενώ 196 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

📽️ | All of Spain bursts into a round of applause for doctors, nurses, and healthcare workers working during the covid-19 coronavirus pandemic #AplausoSanitario

Footage of Gràcia neighborhood, in Barcelona pic.twitter.com/WOTH83rzmv

— Catalan News (@catalannews) March 14, 2020