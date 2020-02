Οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ υπογράμμισαν σήμερα την αναγκαιότητα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μπροστά στον νέο κοροναϊό και την ανάγκη προφύλαξης έναντι της ανεπάρκειας στις προμήθειες εξοπλισμού προστασίας.

Από τον ιό, που έχει καταγράψει περισσότερα από 60.000 κρούσματα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο, έχουν νοσήσει περίπου 30 άνθρωποι σε επτά χώρες της ΕΕ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεκροί.

Μπροστά στην επιδημία του Covid-19, οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν τα δικά τους μέτρα, αναφορικά με την καραντίνα, τους ελέγχους των επιβατών, τις συστάσεις στους ταξιδιώτες.

Όμως, σε έναν χώρο όπου η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων είναι ο κανόνας, οι 27 κρίνουν απαραίτητο να «ενισχύσουν τον ήδη υπάρχοντα συντονισμό» προκειμένου να «βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα» των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο κρατών, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι υπουργοί μετά τη σύνοδο που συγκλήθηκε εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

Στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων, όπου καταγράφονται γενικές δεσμεύσεις, επισημαίνεται ιδίως η ανάγκη να «τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα σχέδια και πόροι προκειμένου να παρασχεθεί η ενδεδειγμένη φροντίδα (…) στα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-2019, όπως και όλα τα επιπλέον μέτρα (που θα επιτρέψουν) να καταγραφούν οι επαφές τους».

Αυτή η αναφορά σε πρόσωπα που έχουν έλθει σε επαφή με έναν ταξιδιώτη που νοσεί ήδη προστέθηκε έπειτα από αίτημα της Γερμανίας, με τη στήριξη της Ρουμανίας.

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη εμφανίστηκε καθησυχαστική κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας ότι «όλα τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης και έχουν ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας».

Η αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει «έως σήμερα έλλειψη σε φάρμακα», την ώρα που διάφορες χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην περίπτωση που η επιδημία εξαπλωνόταν.

We need continued vigilance and preparedness on #COVID19 globally. This means stepping up support to ongoing efforts to contain the outbreak and reduce the risk of it spreading further, including in countries with weaker health systems & solidarity with China. #EPSCO pic.twitter.com/gztZo6Z6jH

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) February 13, 2020