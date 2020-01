Η έκρηξη βυτιοφόρου φορτηγού που μετέφερε αέριο, χθες Πέμπτη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 49 και κατέστρεψε 14 σπίτια σε νότια συνοικία της Λίμας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Τα δύο από τα τέσσερα θύματα είναι ένα παιδί εννιά ετών και ένας νεαρός 18 ετών που υπέκυψαν στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν με πολύ σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισε το υπουργείο.

«Στην πλειονότητά τους οι τραυματίες έχουν εγκαύματα σε περίπου 80% των σωμάτων τους», εξήγησε η υπουργός Υγείας Μαρία Λουίσα Ινοστρόσα. Επτά τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Ρικάρδο Σόπφι σε ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 07:00 [τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας] ενώ πολλοί από τους 500.000 κατοίκους της Βίγια Ελ Σαλβαδόρ έφευγαν από τα σπίτια τους για να πάνε στις δουλειές τους.

Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από διαρροή αερίου από το βυτίο του φορτηγού. Μια βαλβίδα φαίνεται πως άνοιξε όταν έπεσε σε λακκούβα.

Χρειάστηκε να επιχειρήσουν 13 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για να κατασβεστεί η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε τα κτίρια γύρω από το σημείο της έκρηξης.

«Πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια» του δυστυχήματος», δήλωσε ο πρόεδρος Μαρτίν Βισκάρα.

#Gas truck explodes leaving at least 2 dead and dozens injured in #Peru pic.twitter.com/4xufWPtKNU

— Press TV (@PressTV) January 24, 2020