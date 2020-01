Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την -κατ εντολή Τραμπ- αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί μεταξύ άλλων, ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ιρανοί και Ιρακινοί, θρηνούν τα θύματα της αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής, οι ΗΠΑ και οι συν αυτώ, φοβούνται τα αντίποινα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ρίχνει λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εξαπολύοντας νέες απειλές…

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχουν στο στόχαστρο 52 ιρανικούς στόχους, με τον αριθμό να συμβολίζει τους 52 αμερικανούς πολίτες που είχαν κρατηθεί όμηροι για 444 ημέρες στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από το 1979 έως το 1981.

Στο μεταξύ, μετά τους Ιρανούς αξιωματούχους που προειδοποιούν εκ νέου τις ΗΠΑ με αντίποινα, φωνές εκδίκησης ακούγονται ξανά και από το Λίβανο από όπου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Νασράλαχ, απείλησε σήμερα ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα του θανάτου του Σουλεϊμανί.

Την ίδια ώρα το Ιράκ προσφεύγει στον ΟΗΕ και ζητά να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από τη χώρα.

Να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, ζητά το κοινοβούλιο της χώρας. Κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τον -υπό τις ΗΠΑ- συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.

Την ίδια ώρα, από το Λίβανο, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Σάγεντ Νασράλαχ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα του θανάτου του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί.

Κατά την διάρκεια τηλεοπτικού του μηνύματος ο Νασράλαχ δήλωσε ότι η απάντηση στον φόνο του ιρανού στρατηγού δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο του Ιράν, αλλά και των συμμάχων του στην περιοχή.

Επιθέσεις κατά της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ θα είναι «δίκαιη τιμωρία», δήλωσε ο Νασράλαχ, αναφερόμενος σε βάσεις, πολεμικά πλοία και στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.

«Οταν τα φέρετρα των αμερικανών στρατιωτών και αξιωματικών θα μεταφέρονται…στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του θα συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν την περιοχή και ότι θα χάσουν τις εκλογές», είπε.

Αυτή η στάση θα αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσυρθούν από την Μέση Ανατολή «ταπεινωμένες, ηττημένες και τρομοκρατημένες…όπως έχουν αποχωρήσει στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Σάγεντ Νασράλαχ δήλωσε επίσης ότι «δεν πρέπει να πληγούν» πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή, διότι αυτό θα υπηρετούσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από «τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρακινών βάσεων και την δολοφονία ιρακινών και φίλων στρατιωτικών διοικητών», καλώντας το να καταδικάσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Το Ιράκ θεωρεί «παραβίαση της κυριαρχίας του και των όρων της παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ» την επίθεση με drone που σκότωσε τον πανίσχυρο ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τον Αμπού Μάχντι αλ-Μουχάντις, υποδιοικητή του Χασντ αλ-Σάαμπι, συνασπισμού φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα σεβασθούν «το διεθνές δίκαιο», μετά τις απειλές που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν κλειδωθεί 52 ιρανικοί στόχοι, ανάμεσά τους και ιστορικής αξίας τόποι, προκαλώντας κατακραυγή.

«Θα δράσουμε στο πλαίσιο του νόμου», δήλωσε στο δίκτυο ABC ο Πομπέο όταν ερωτήθηκε για το γεγονός ότι το ίδιο το Πεντάγωνο αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας των πολιτισμικών αγαθών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ότι θα επιτεθεί σε κάποιο τόπο πολιτισμικής αξίας-διαβάστε τι είπε», είχε δηλώσει προηγουμένως στο Fox News ο Μάικ Πομπέο.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε στόχος που πιθανόν να πλήξουμε θα είναι νόμιμος στόχος και στόχος επιλεγμένος για συγκεκριμένη αποστολή, την προστασία και την υπεράσπιση των Αμερικανών», είπε ο Πομπέο.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες μέσω του Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν κλειδώσει 52 ιρανικούς στόχους, περιλαμβανομένων ορισμένων που είναι σημαντικοί για τον ιρανικό πολιτισμό»…

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020