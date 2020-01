«Κάποιες φορές χάνουμε την υπομονή μας. Ζητώ συγγνώμη για το κακό παράδειγμα που έδωσα χθες» τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο ποντίφικας, με τον τρόπο αυτό, αναφέρθηκε στην γυναίκα η οποία, το βράδυ της Τρίτης, κοντά στην φάτνη της πλατείας του Αγίου Πέτρου, τον τράβηξε με δύναμη από το χέρι για να τον χαιρετήσει. Ο Φραγκίσκος πόνεσε, και για να την επιπλήξει, με την σειρά του, την χτύπησε επανειλημμένα στο χέρι.

Ένα αυθόρμητο συμβάν «εκτός προγράμματος», το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου, με εικόνες που μετέδωσε το ίδιο το Βατικανό. «Η αγάπη πρέπει πάντα να μας βοηθά να είμαστε υπομονετικοί» υπογράμμισε σήμερα ο αργεντινός πάπας.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, παράλληλα, ο Φρακίσκος αναφέρθηκε με έμφαση στον ρόλο τον γυναικών στην κοινωνία μας και στην ανάγκη να τους φέρεται κάποιος πάντα με σεβασμό: Κάθε πράξη βίας κατά των γυναικών είναι ασέβεια προς τον Θεό, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα» είπε ο λατινοαμερικανός πάπας και ζήτησε «να δοθεί, στις γυναίκες περισσότερη εξουσία στα πλαίσια των διαφόρων ειρηνευτικών διαδικασιών».

Pope Francis slaps pilgrim's hand after she yanks his arm in St Peter's Square on New Year's Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2020