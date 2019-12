Πρωτόγνωρες εικόνες αντίκρισαν το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι της κομητείας, Γιορκ στη Βιρτζίνα, όπου σημειώθηκε καραμπόλα 69 οχημάτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 51 άτομα.

Το ατύχημα σημειώθηκε 50 μίλια δυτικά από την πόλη της Βιρτζίνια, το Ρίτσμποντ με αποτέλεσμα να κλείσει η κυκλοφορία και από τις δύο πλευρές.

I-64 accident this morning pic.twitter.com/xD1DjLMY1k

Σύμφωνα με τις Αρχές, η πυκνή ομίχλη και ο πάγος στο οδόστρωμα αποτέλεσαν τις δύο αιτίες της σφοδρής σύγκρουσης των οχημάτων.

Police: 63-vehicle pileup in #Virginia results in injuries https://t.co/FKiMhhzPgF via @MailOnline

— DashingClaire (@dashingclaire) December 23, 2019