Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν από την αντιπολίτευση της Λιβύης έγγραφα που δείχνουν απευθείας οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της κυβέρνησης Σάρατζ της Λιβύης και της Άγκυρας.

Πρόκειται για οχτώ έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης τα οποία ξεκινούν από τις 13 Μαΐου έως τις 3 Νοεμβρίου. Δείχνουν ροή τεράστιων χρηματικών ποσών στην Τουρκία, που εάν αθροιστούν, ανέρχονται σε 570 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές, όπως αναφέρει ο Σκάι καταλήγουν στην εταιρεία SSTEK, δηλαδή την Τουρκική Εταιρεία Κυβερνοασφάλειας – εταιρεία παραγωγής συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με την ταυτότητά της η οποία υπάγεται στη γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας που υπάγεται στην προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας δηλαδή απευθείας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα οι συναλλαγές είναι τέσσερις και χωρίζονται ως εξής:

1) 161.118.200,00€ on 13/05/2019

2) 70.438.940,00€ on 02/06/2019

3) 169.885.685,20€ on 15/07/2019

4) 169.000.000,00€ on 03/11/2020

Σύνολο 570.442.825,20 ευρώ.

Επιβεβαιώνονται τα περί εκβιασμού της Τουρκίας στη Λιβύη

Ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου υπήρχαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η τουρκία εκβίασε τη Λιβύη για να συναινέσει στην υπογραφή της παράνομης συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες και με την αποστολή όπλων, για τα οποία μίλησαν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πλευρά έχει από τότε στη διάθεσή της στοιχεία για την αποστολή των όπλων στο λιμάνι της Λιβύης και γνωρίζει τόσο τον χρόνο της παράδοσης όσο και το πλοίο με το οποίο έγιναν.

Ακολούθησαν οι καταγγελίες από διάφορες ιστοσελίδες από τη Σαουδική Αραβία που επικαλούνταν έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης.

Μάλιστα, ο συντονιστής των δυνάμεων ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών, Emad Al-Shagabi, απολύθηκε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, επειδή, όπως λέει ο ίδιος, κατείχε έγγραφα που απειλούσε να δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών Fathi Bashagha, έστειλε έξω περί το 1 δισ. ευρώ για εισαγωγή εξοπλισμού από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός ζήτησε τη σύλληψη του συντονιστή με την καταγγελία διασύνδεσης με το Ισλαμικό Κράτος και την Ansar Al-Sharia.