Η Γερουσία επικύρωσε το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία -405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά- το ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζεται γενοκτονία η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν αιώνα.

Μετά από εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq

Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

«Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων» τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Σήμερα, περνώντας το ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η Γερουσία τελικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων να επιβεβαιώσει την ιστορία: Αυτό που συνέβη στην Αρμενία ήταν γενοκτονία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη γι ‘αυτό» ήταν το σχόλιο του Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Today, by passing my #ArmenianGenocide resolution, the Senate finally stood up to confirm history: What happened in Armenia was – most assuredly – genocide.

There is no other word for it.

There is no euphemism.

There is no avoiding it. pic.twitter.com/Kna92CZDcV

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019