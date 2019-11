Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος A Beautiful Planet Μία ζωή Σον το πρόβατο ταινία: Φαρμαγέδων (μεταγλωττισμένη) Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (μεταγλωττισμένη) Ενήλικοι στην αίθουσα Απεταξάμην Φθινοπωρινή σονάτα Διχασμένο κορμί Καρό Νίντζα (μεταγλωττισμένη) Αντίστροφη μέτρηση Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Δόκτωρ ύπνος από τον Στίβεν Κινγκ Η δύναμη της αλήθειας Ηλεκτρικός κύκνος Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε. Φαουέγια Κόντρα σε όλα 4 Μαύρα Κοστούμια Γεννήτρια Επικίνδυνες κυρίες Hyped Μέσα μου βλέπω μονάχα θάλασσα Ίρβινγκ Παρκ Joker Το τελευταίο μάθημα Last Christmas Οι Άθλιοι Living in interesting times Maleficent: η δύναμη του σκότους (μεταγλωττισμένη) Maleficent: η δύναμη του σκότους (με υπότιτλους) Η Μαρία του Οκτώβρη Το κορίτσι και το λιοντάρι (μεταγλωττισμένη) Μη χαμηλώνεις το βλέμμα Κρατικά μυστικά Στο κατώφλι Το Αυγό Ορεινές συμφωνίες Κλέφτης αλόγων Πόνος & δόξα Παράσιτα Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται Redhulk Χωρίς οικογένεια (μεταγλωττισμένη) Χωρίς οικογένεια (με υπότιτλους) Ποτέ δεν είναι αργά κύριε καθηγητά Ρουζ Σάζι-Το κλειδί της εμπιστοσύνης Κραυγή αγωνίας Screamin`Jay Hawkins: I Put a Spell on Me Μπέργκμαν: Ένας αιώνας Ντροπή Δυστυχώς απουσιάζατε Spectrum Καλοκαίρι με τη Μόνικα Συνώνυμα Το Τελ Αβίβ φλέγεται Εξολοθρευτής: Σκοτεινό πεπρωμένο Η οικογένεια Άνταμς (μεταγλωττισμένη) Η οικογένεια Άνταμς (με υπότιτλους) Η μάχη της επικράτησης Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς Μια ευτυχισμένη γυναίκα Ο κήπος του Θεού Χρυσή εποχή Ενας καλός ψεύτης Ο Ιρλανδός Μπάτε σκύλοι αλέστε 2 (μεταγλωττισμένη) Ο σπόρος Η έβδομη σφραγίδα Η σιωπή Καιρός για ήρωες Toy Story 4 (μεταγλωττισμένη) Ίχνη Σκυλομπελάς (μεταγλωττισμένη) Το μαγικό χαλί (μεταγλωττισμένη) Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες Αγριες φράουλες Zombieland: Διπλή βολή Original Τίτλος A Beautiful Planet A Life A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (dubbed) Abominable (dubbed) Adults in the Room Apetaxamin Autumn Sonata Body Double Checkered Ninja (dubbed) Countdown Dilili in Paris (dubbed) Doctor Sleep Donbass Electric Swan Family Romance, LLC Faoueyia Ford v Ferrari Four Black Suits Generator Hustlers Hyped Inside I see only the sea Irving Park Joker L'heure de la sortie Last Christmas Les Misérables Living in interesting times Maleficent: Mistress of Evil (dubbed) Maleficent: Mistress of Evil (subbed) Marie-Octobre Mia and the White Lion (dubbed) Never Look Away Official Secrets On the Threshold Öndög Oreines Symphonies Out Stealing Horses Pain and Glory Parasite Portrait of a Lady on Fire Redhulk Remi, Nobody's Boy (dubbed) Remi, Nobody's Boy (subbed) Richard Says Goodbye Rouge SAZ- the Key of Trust Scream Screamin`Jay Hawkins: I Put a Spell on Me Searching for Ingmar Bergman Shame Sorry We Missed You Spectrum Summer With Monika Synonyms Tel Aviv on Fire Terminator: Dark Fate The Addams Family (dubbed) The Addams Family (subbed) The Current War The Distance Between Us and the Sky The Escape The Garden of God The Golden Age The Good Liar The Irishman The Secret Life of Pets 2 (dubbed) The Seed The Seventh Seal The Silence Time for heroes Toy Story 4 (dubbed) Traces Trouble (dubbed) Up and Away (dubbed) When Tomatoes Met Wagner Wild Strawberries Zombieland: Double Tap Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική