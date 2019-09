Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον , σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τον Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του ενώ ακόμη πέντε έχουν τραυματιστεί.

Νωρίτερα, τοπικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πυροβολισμούς στους δρόμους της Ουάσινγκτον, με συνέπεια να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

