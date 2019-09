Laver Cup : Προβάδισμα για την Ευρώπη με υπογραφή Τσιτσιπά | in.gr

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 1-6, 10-7) του Αμερικανού, Τέιλορ Φριτς, στον τρίτο αγώνα της πρεμιέρας του Laver Cup, γράφοντας το 2-1 για την ομάδα της Ευρώπης.

Στο πρώτο σετ τα πράγματα ήταν αμφίρροπα μέχρι τα μισά (3-2), αλλά στη συνέχεια ο Έλληνας τενίστας κυριάρχησε και εύκολα στο 6-2 σε 24 λεπτά. Στο δεύτερο σετ, ο Αμερικανός αντέδρασε και το κατέκτησε με 6-1.

Το σούπερ τάι μπρέικ ήταν ντέρμπι, με τον Τσιτσιφάστ να εκμεταλλεύεται στο τέλος το διπλό λάθος του Φριτζ και να παίρνει προβάδισμα με 8-7.

Με την ψυχολογία υπέρ του, κέρδισε δύο ακόμα πόντους, έφτασε στο 10-7 και πήρε τη νίκη με 2-1 σετ. Ο Έλληνας τενίστας είχε 6-4 άσους και 18-13 αβίαστα λάθη.

Flashes of brilliance from #TeamWorld’s Fritz, but @StefTsitsipas steadied the ship after a shaky second set to claim match 3 for Team Europe 6-2 1-6 [10-7].#TeamEurope now 2-1. Doubles to come. pic.twitter.com/gglSiUpmts

— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019