Τον φόβο ότι ένα πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από εκατό άνθρωποι βυθίστηκε στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών με αποτέλεσμα να μην σωθεί κανείς, εξέφρασε η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Έχουμε κάθε λόγο να φοβόμαστε για το χειρότερο – ότι περισσότερες από 100 ζωές χάθηκαν και κανείς δεν θα μάθει ποτέ με σιγουριά», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Medecins Sans Frontieres (#MSF) said on Tuesday it fears that a boat packed with #migrants sunk off the #Libyan coast with more than a hundred people dead.

