Ξυπόλητος και με σορτς υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα τον δημοσιογράφο Τζάκ Πάροκ του δικτύου Euronews, για προγραμματισμένη συνέντευξη στη θερινή κατοικία του.

Ο δημοσιογράφος του Euronews δημοσιοποίησε ο ίδιος στο Twitter την αποκαλυπτική φωτογραφία του με τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας δεν ήταν μια από τις συνηθισμένες πολιτικές συνεντεύξεις του.

Well that was not my usual kind of political interview. The Prime Minister of #Albania @ediramaal welcomed us into his summer residence barefoot and in shorts. Our interview focused on the potential for EU accession talks to begin. It will play out on @euronews in the coming days pic.twitter.com/zQV1FiYnBM

— Jack Parrock (@jackeparrock) 7 Αυγούστου 2019