Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ η είδηση του θανάτου του γιου του Οσάμα μπιν Λάντεν. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το αμερικανικό δίκτυο NBC, το οποίο επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δίκτυο οι τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι που ζήτησαν ανωνυμία δήλωσαν ότι ο Χαμζά μπιν Λάντεν, γιος του ηγέτη της τρομοκρατίας και ιδρυτή της Αλ-Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, έχει σκοτωθεί.

Οι συνθήκες του θανάτου του, καθώς και το αν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή, δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς.

NEW: US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/MXiXPIkUZT – @ckubeNBC pic.twitter.com/Vd2SjIMUiN

— MSNBC (@MSNBC) July 31, 2019