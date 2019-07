Η νεαρή ακτιβίστρια κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη Γκρέτα Τούνμπεργκ θα σαλπάρει με ιστιοφόρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, από τη Βρετανία για τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όπου θα παραστεί σε μια σειρά συνόδων για το κλίμα και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ανακοίνωσε η ίδια σήμερα.

«Καλά νέα!» έγραψε σε tweet η 16χρονη, που έγινε ευρέως γνωστή για τις κινητοποιήσεις που οργάνωνε κάθε Παρασκευή για την προστασία του περιβάλλοντος, εξηγώντας ότι της «προσφέρθηκε μια θέση στο ιστιοπλοϊκό Malizia II. Θα διασχίσουμε στα μέσα Αυγούστου τον Ατλαντικό Ωκεανό από τη Βρετανία έως τη Νέα Υόρκη».

Το Malizia II είναι αγωνιστικό ιστιοφόρο, με επικεφαλής τον Γερμανό σκίπερ Μπόρις Χέρμαν και τον Πιερ Κασιράγκι του Μονακό. Την Τούνμπεργκ θα συνοδεύει επίσης ο πατέρας της Σβάντε Τούνμπεργκ όπως και ο σκηνοθέτης Νέιθαν Γκρόσμαν, που θα κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το ταξίδι αυτό.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019