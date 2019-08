Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε τον Στιβ Μπρους ως προπονητή και η εξέλιξη αυτή έβγαλε φίλους της ομάδας στο δρόμο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάικ Άσλεϊ για την απόφασή του αυτή.

Οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας αθλητικών ειδών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν τόσο θέμα με τον νέο προπονητή της ομάδας, όσο με τον πρόεδρο, εις βάρος του οποίου ακούστηκαν συνθήματα.

Αυτή ήταν η 10η αλλαγή προπονητή από το 2007 και μετά, όταν και ανέλαβε καθήκοντα ο Μάικ Άσλεϊ. Στους οπαδούς δεν αρέσει το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά και το ότι οι «καρακάξες» δεν αναπληρώνουν με ποδοσφαιριστές ανάλογης ποιότητας, εκείνους που χάνουν.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλαθλοι της ομάδας διαμαρτύρονται στον ιδιοκτήτη τους. Η κόντρα τους κρατάει αρκετά χρόνια και συχνά πυκνά του ζητούν να αποχωρήσει από την ομάδα.

"He is an absolute disgrace. I don't want him anywhere near the club" 😡

Newcastle fans have their say on Steve Bruce's appointment as manager pic.twitter.com/K2ooEnJkxq

