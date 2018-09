Τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς συνάντησε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, διαβεβαιώνοντάς τον για τη σθεναρή του υποστήριξή του στη συμφωνία των Πρεσπών.

«Καλωσορίσαμε τον Ζόραν Ζάεφ στον Λευκό Οίκο. Επιβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξή του στην ιστορική συμφωνία για την επίλυση του ονοματολογικού με την Ελλάδα. Η εφαρμογή της θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή» σημείωσε στο Τwitter ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Welcomed PM @Zoran_Zaev to @WhiteHouse. Reaffirmed strong support for the historic agreement resolving the name issue with Greece. Implementing this agreement will lead to greater security in the region. pic.twitter.com/vHI15WDm4k

— Vice President Mike Pence (@VP) 20 Σεπτεμβρίου 2018