UEFA: «Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκή διοργάνωση» (pic)

Η Κ19 του Ολυμπιακού βιώνει ιστορικές στιγμές με τα φοβερά και τρομερά… μωρά του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου να τρελαίνουν την Ευρώπη επικρατώντας στον τελικό του UEFA Youth League της Μίλαν με 3-0 και να κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η επιτυχία αυτή των Ερυθρόλευκων έκανε τον γύρο του κόσμου, ξεφεύγοντας από τα στενά σύνορα της Ελλάδας, αφού αποθεώθηκαν τόσο από την «Gazzetta dello Sport», όσο και από την Google!

Φυσικά από αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει η UEFA. H ευρωπαϊκή ομοσπονδία με σχετική της ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια συνεχάρη τους Πειραιώτες τονίζοντας: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πρωταθλητές του UEFA Youth League. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει μια διοργάνωση της UEFA».

🏆 Congratulations to @olympiacosfc – UEFA Youth League champions!

🇬🇷 Olympiacos become the first Greek team to win a UEFA competition!@UEFAYouthLeague | #UYL pic.twitter.com/ae2BZZLEvd

— UEFA (@UEFA) April 22, 2024