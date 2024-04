H Γιουβέντους έχασε την δίκη με τον Ρονάλντο και θα του καταβάλει 19,5 εκατομμύρια ευρώ

Σοκ στην Γιουβέντους, η οποία θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σε δίκη που εκκρεμούσε και έλαβε χώρα σήμερα, η διοίκηση των μπιανκονέρι καλείται να καταβάλει στον Κριστιάνο Ρονάλντο το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ.

Οι δυο πλευρές δεν είχαν καταλήξει σε συμβιβασμό σχετικά με τα δεδουλευμένα και τις περικοπές στον μισθό του Πορτογάλου σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Η υπόθεση αναφέρεται στις μηνιαίες πληρωμές που ανέβαλε η Μεγάλη Κυρία στους λεγόμενους ελιγμούς μισθών το 2020 και στη συνέχεια δεν καταβλήθηκαν ποτέ στον 39χρονο άσο.

Μάλιστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε προσλάβει για την εν λόγω υπόθεση τρεις ιδιαίτερα ισχυρούς δικηγόρους (John Shehata, Emanuele Guastalla, Fabio Iudica) και δικαιώθηκε για την επιλογή αυτή.

Αυτό το ποσό θα έχει αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό της Γιουβέντους για τη νέα σεζόν, με τους ιταλικούς συλλόγους να έχουν σοβαρά ζητήματα τα τελευταία χρόνια με τα έσοδά τους.

