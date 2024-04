H γυναίκα που έστειλε έναν διευθυντή της CIA σπίτι του για ένα χάϊδεμα κάτω από το τραπέζι

Πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ αποκάλυψε το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, φέροντας ευθύνες πρόεδροι, πολιτικοί και προϊστάμενοι. Το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται όταν εισβάλλει μια χαρισματική και ελκυστική αξιωματικός στη ζωή ενός αξιοσέβαστου διευθυντή της CIA.

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται στο αποκορύφωμα του ψυχροπολεμικού κλίματος με τη Ρωσία, είναι ακόμα νωπά τα σημάδια από το περίφημο σκάνδαλο της «Υπόθεσης Πετρέους» του 2012, του υποδειγματικού στρατηγού που διοίκησε τον δυτικό στρατό στο Αφγανιστάν και η χώρα του εναπόθεσε τα ηνία της «υπηρεσίας των υπηρεσιών», της CIA.

Τα πάντα είχαν ξεκινήσει ειδυλλιακά για τον υποστράτηγο Ντέιβιντ Πετρέους, όταν τον Απρίλιο του 2006 ήταν καλεσμένος στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Χάρβαρντ, για να δώσει μια ομιλία.

Στο δείπνο όμως που ακολούθησε φαίνεται να του έκανε εντύπωση μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια και αξιωματικός, η 34χρονη Πόλα Μπρόντγουελ. Αφού της συστήθηκε, προσφέρθηκε να τη βοηθήσει στη διατριβή της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

«Είμαι η πρώτη που παραδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα»

Η Μπρόντγουελ είχε αποφοιτήσει από τη Στρατιωτική Ακαδημία του Ουέστ Πόιντ το 1995, κατέχοντας πτυχίο Bachelor of Science στη μηχανική και την πολιτική γεωγραφία. Το 2006, απέκτησε πτυχίο Master of Arts στη διεθνή ασφάλεια από το Πανεπιστημίο του Ντένβερ προχωρώντας σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 2008. Γρήγορα ήρθε και η στιγμή που καταπιάστηκε με το διδακτορικό της στο King’s College του Λονδίνου.

Όσο για τον Πετρέους, μια χρονιά μετά τη γνωριμία του με την όμορφη Μπρόντγουελ προήχθη σε Στρατηγό. Τον Απρίλιο του 2008, ανέλαβε τη διοίκηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USCENTCOM), με έδρα την Τάμπα της Φλόριντα. Το 2010, ο Πετρέους ορίστηκε για να διοικήσει τη Διεθνή Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν.

Μέχρι εδώ είναι απλά δύο ιστορίες πετυχημένων ανθρώπων που συναντιούνται.

«Άσε τον ήσυχο!»

Μετά από αρκετά χρόνια, μια γυναίκα η Τζιλ Κέλλεϊ, που είχε φιλικές σχέσεις με τον στρατηγό, θα λάμβανε απειλητικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο.

Τον Μάιο του 2012, η Κέλλεϊ, η οποία μυστηριωδώς διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με στρατηγούς και κυρίως με τον Πετρέους, ενημέρωσε το FBI για αυτά τα μηνύματα. Όταν ανέλαβαν οι άνθρωποι της υπηρεσία την έρευνα, τότε ήταν που το FBI και σε λίγο όλες οι ΗΠΑ έμαθαν ότι ο υποδειγματικός οικογενειάρχης αρχηγός της CIA είχε συνάψει προ πολλού ερωτική σχέση με την… Μπρόντγουελ, η οποία ήταν παντρεμένη με δύο παιδιά.

Πώς συνέβη αυτό όμως;

Οι αρχές είχαν εντοπίσει πως ο αποστολέας των παρενοχλητικών μηνυμάτων ήταν η Πόλα Μπρόντγουελ, η οποία θεωρούσε ότι η Κέλλεϊ γυροέφερνε τον δικό της Πετρέους, προσπαθώντας έτσι να την απομακρύνει.

Το πρόβλημα όμως ξεκίνησε, όταν στη διάρκεια της έρευνας οι υπηρεσίες ανακάλυψαν ότι δυστυχώς η όμορφη Μπρόντγουελ είχε στην κατοχή της απόρρητες πληροφορίες λόγω της εκτεταμένης πρόσβασης που απολάμβανε στα αρχεία του εραστή της και αρχηγού της CIA.

Ο αφελής Πετρέους είχε κακοδιαχειριστεί με τέτοιο τρόπο διαβαθμισμένο υλικό της υπηρεσίας του που το είχε μοιραστεί με τη Μπρόντγουελ.

Λίγους μήνες πριν άλλωστε είχε δημοσιευτεί η βιογραφία του Πετρέους «All In: The Education of General David Petraeus» της οποίας είχε αναθέσει τη συγγραφή στην ερωμένη του Μπρόντγουελ. Έτσι εξηγείται εν μέρει αυτή η πέραν των ορίων γνώση της Μπρόντγουελ για τα αρχεία του Πετρέους.

Το περιστατικό αυτό φαίνεται να προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στη Μπρόντγουελ ώστε να στέλνει τα ένοχα μηνύματα.

Αυτό ήταν, η πτώση του Πετρέους ήταν ταχύτατη: Το σκάνδαλο τον ανάγκασε να παραιτηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2012.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, έκανα ένα σοβαρό λάθος», θα έλεγε στη Γερουσία το 2015. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αναιρέσω αυτό που έκανα. Μπορώ μόνο να πω ξανά πόσο λυπάμαι για αυτούς που απογοήτευσα και μετά προσπαθώ να προχωρήσω με μεγαλύτερη αίσθηση ταπεινότητας και ευγνωμοσύνη σε όσους στάθηκαν δίπλα μου σε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Ο Πετρέους ζήτησε συγγνώμη στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας και αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για κακή διαχείριση διαβαθμισμένου υλικού που σχετίζεται με οκτώ προσωπικά σημειωματάρια που είχε μοιραστεί με τη Μπρόντγουελ.

Για δύο μήνες, παρέμεινε σπίτι σε απομόνωση, διάβαζε, επικοινωνούσε με φίλους και έκανε ποδήλατο. Το 2015 καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο χρόνια με αναστολή και πρόστιμο 100.000 δολαρίων.

«Το παραδέχομαι εγώ τα θαλάσσωσα»

Η Μπρόντγουελ δεν βρέθηκε ένοχη για κάτι, ενώ τα μηνύματα που έστελνε στην Κέλλεϊ δεν είχαν ποινικό βάρος. Ωστόσο, πλήρωσε και εκείνη το τίμημα.

Η ίδια όπως σημείωναν οι New York Times ζορίστηκε να ορθοποδήσει. Για εβδομάδες, οι δημοσιογράφοι κατασκήνωναν έξω από το σπίτι της στο Charlotte της Νέας Υόρκης, όπου προσπαθούσε να αποκαταστήσει το γάμο της.

Φίλοι της έστελναν ζεστά γεύματα για την οικογένειά της – τον σύζυγό της, Σκοτ, και τους γιους της, 8 και 10 ετών- ενώ τη διευκόλυναν να μπορεί να διασχίζει κρυφά της αυλές των γειτόνων κάτω από τη μύτη των δημοσιογράφων, για να δραπετεύσει για ένα πρωινό τρέξιμο.

Στη συνέχεια ανακλήθηκε η προαγωγή της σε αντισυνταγματάρχη ενώ το FBI κατείχε για χρόνια τους υπολογιστές της, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τη διατριβή της, γι’ αυτό και η ίδια σταμάτησε το διδακτορικό της.

Περνώντας από πολλές συνεντεύξεις για αναζήτηση εργασίας την απέρριπταν, όπως είπε, διότι η πρόσληψή της θα έβλαπτε την εικόνα της εκάστοτε εταιρείας.

Η ίδια θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση για τον Πετρέους δεν ήταν παρά μια κακή σελίδα σε μια κατά τα άλλα διάσημη καριέρα, αλλά για την ίδια θα παραμείνει μια κηλίδα.

«Είμαι η πρώτη που παραδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα», είπε η Μπρόντγουελ. «Το κατάλαβα πικρά. Αλλά για πόσο καιρό πρέπει να πληρώνει ένας άνθρωπος για το λάθος του;» θα έλεγε με παράπονο.

Και εδώ συγκρούονται δύο παροιμίες: το «ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω» με το «έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται».

Και αν ζούσε ο Μπέρναρντ Σω μπορεί να επαναλάμβανε εκεί το «Ένας άνδρας ολίγον τίμιος, με μια γυναίκα ολίγον πιστή, αμφότεροι ολίγον πότες, σε ένα σπίτι ολίγον φωτεινό: ιδού η εικόνα της αστικής τάξης».