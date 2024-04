Ο βασιλιάς Κάρολος ανοίγει το κάστρο του Μπαλμόραλ για το κοινό – Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Τις πύλες του κάστρου του Μπαλμόραλ ανοίγει για το κοινό ο βασιλιάς Κάρολος, καθώς για πρώτη φορά από το καλοκαίρι οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν σε τμήματα του κάστρου που χρησιμοποιούνται από τη βασιλική οικογένεια.

Το κάστρο του Μπαλμόραλ, που βρίσκεται στα σκωτσέζικα Χάιλαντς, πιστεύεται ευρέως ότι ήταν η αγαπημένη κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και εκεί περνούσε τα περισσότερα καλοκαίρια της.

Οι «εσωτερικές ξεναγήσεις του κάστρου», οι οποίες θα μεταφέρουν τους επισκέπτες σε τμήματα του κτιρίου που χρησιμοποιούνται από τη βασιλική οικογένεια, θα είναι πλέον διαθέσιμες μεταξύ 1ης Ιουλίου και 4ης Αυγούστου, με κάθε ομάδα να περιορίζεται σε 10 άτομα.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 100 λίρες ή 150 λίρες και περιλαμβάνουν και απογευματινό τσάι. Τα εισιτήρια περιορίζονται σε 40 ανά ημέρα και πωλούνται ήδη με γρήγορους ρυθμούς.

Οι ξεναγήσεις θα ολοκληρωθούν πριν ο βασιλιάς και η βασίλισσα φτάσουν στο Μπαλμόραλ για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η ιστοσελίδα του Μπαλμόραλ αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες ξεναγήσεις είναι οι πρώτες του είδους τους από τότε που ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κάστρου το 1855.

Οι προηγούμενες ξεναγήσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν, επικεντρώνονταν στους εξωτερικούς χώρους και τους κήπους, ενώ η πρόσβαση στο κάστρο περιοριζόταν στην αίθουσα χορού.

This year the grounds, gardens, exhibitions, Mews Gift Shop and Cafe will be open to the Public daily 10:00 until 17:00 from Saturday 23rd March until Sunday 11th August.

