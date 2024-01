Το φάντασμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα παρουσιάζεται τακτικά στη ζωή του πρώην μπάτλερ της για να του μεταφέρει, όπως τουλάχιστον θεωρεί ο ίδιος, ένα μήνυμα. Ο Paul Burrell, κάνει ανήσυχα όνειρα επειδή το πνεύμα της εμφανίζεται τακτικά στην πολυτελή έπαυλη, όπως γράφει η Mirror.

Αυτή η «αποκάλυψη» έγινε κατά τα γυρίσματα της βρετανικής εκπομπής «Celebrity Help! My House is Haunted», όπου κυνηγοί φαντασμάτων αναλαμβάνουν να «εξορκίσουν» στοιχειωμένα σπίτια διασήμων.

Το σπίτι, που βρίσκεται στο Cheshire, η Νταϊάνα δεν το επισκέφθηκε πότε και ο ίδιος δεν μετακόμισε σε αυτό παρά μόνο 20 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, ήταν ο Timothy John Edward Tollemache, ο 5ος βαρόνος Tollemache, στενός φίλος της βασίλισσας.

Μεταφυσικά φαινόμενα στο αρχοντικό

Η έπαυλη ανήκει στην πραγματικότητα στον συνεργάτη του Burrell, τον συνταξιούχο δικηγόρο Graham Cooper, ο οποίος εμφανίζεται με τον μπάτλερ σε ένα προσεχές επεισόδιο τηλεοπτικής εκπομπής μεταφυσικού περιεχομένου. Ο 65χρονος Burrell και η σύζυγός του κάλεσαν «ειδικούς» στα παραφυσικά, αφού φέρεται να υποστήριξαν ότι τους κρατούσαν ξύπνιους τη νύχτα σκιώδεις φιγούρες, καπνοί από τσιγάρο και ανεξήγητα χτυπήματα.

Αυτό που δεν περίμενε ο Paul Burrell ήταν να ακούσει το γέλιο της Νταϊάνα και ένα μήνυμα μόνο για εκείνον. Μια λέξη με βαρύτητα. «Γαλλία…» Το μήνυμα της Νταϊάνα μαγνητοσκοπήθηκε με ένα μηχάνημα που οι «ειδικοί» ονομάζουν καταγραφέα EVP, το οποίο «μας δίνει τη δυνατότητα να ακούμε πέρα ​​από το ανθρώπινο αυτί για οποιαδήποτε κοντινή επαφή με πνεύματα».

Η φωνή ακούστηκε να λέει «Συγγνώμη» και «Γαλλία», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους. Ο Paul έμεινε εμφανώς έκπληκτος. «Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πει Γαλλία εκτός από το γεγονός ότι η πριγκίπισσα πέθανε στη Γαλλία και το γεγονός ότι πήγα στη Γαλλία για να την φέρω στο σπίτι», λέει.

Εμφανίζεται και στα όνειρα η Νταϊάνα

Ο πρώην μπάτλερ της Νταϊάνα είχε στο παρελθόν περιγράψει τον εαυτό του ως τον «καλύτερο φίλο» της αείμνηστης πριγκίπισσας και ισχυρίστηκε ότι τον ανέφερε ως «ο μόνος άντρας που εμπιστεύτηκε ποτέ».

Ο Burrell είναι πεπεισμένος ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολουθεί να τον πλησιάζει περισσότερα από 26 χρόνια μετά τον θάνατό της. «Όταν έχεις αγαπήσει κάποιον στη ζωή – και την αγάπησα – και περνάει πολύ γρήγορα, ένα μικρό κομμάτι του μένει πίσω και τον κουβαλάς μαζί σου για τις υπόλοιπες μέρες σου», είπε.

Ο κ. Burrell πρόσθεσε ότι ονειρεύεται τη Νταϊάνα τακτικά, συνήθως γύρω στις 3 το πρωί, αλλά ότι δεν έχει εμμονή μαζί της καθώς έχει μόνο μία από τις 2 κοινές τους φωτογραφίες, αν και έχει εκατοντάδες φωτογραφίες της πριγκίπισσας.