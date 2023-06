Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και επιχειρεί να λύσει όλες μας τις απορίες. Έχει «ξαναφέρει» στη ζωή σταρ που πέθαναν νωρίς, έχει «στέψει» τη Νταϊάνα βασίλισσα και έχει «φορέσει» φουσκωτό μπουφάν στον Πάπα Φραγκίσκο.

Αυτή τη φορά ένας λογαριασμός στο Twitter ανέβασε μια φωτογραφία του Έλον Μασκ που έχει δημιουργηθεί με εφαρμογή τεχνητής Νοημοσύνης και τον δείχνει ως μωρό. Το αποτέλεσμα είναι τόσο καλό που οι twitterάδες ξετρελάθηκαν ενώ απάντησε και ο ίδιος ο Μασκ.

«Έκτακτο: Ο Έλον Μασκ εργάζεται για την παραγωγή αντιγηραντικής πατέντας αλλά κάπως το… παράκανε» γράφει η ανάρτηση στο Twitter κάτω από τη φωτογραφία του Μασκ ως μωρό, τρολάροντας την πολυπραγμοσύνη του δισεκατομμυριούχου.

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT

