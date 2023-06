Σοκαριστική είναι η αποκάλυψη άρθρου της Wall Street Journal σχετικά με τη δημοφιλέστατη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram».

Σύμφωνα με κοινή έρευνα της εφημερίδας και ακαδημαϊκών, οι αλγόριθμοι της πλατφόρμας προωθούν ενεργά, δίκτυα παιδόφιλων που προμηθεύουν και πωλούν περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας.

Η έρευνα αποκάλυψε τον βαθμό στον οποίο τα συστήματα συστάσεων του Instagram «συνδέουν τους παιδόφιλους και τους οδηγούν σε πωλητές παράνομου περιεχομένου».

Οι λογαριασμοί που βρήκαν οι ερευνητές διαφημίζονται χρησιμοποιώντας κραυγαλέα και ξεκάθαρα hashtags όπως #pedowhore, #preteensex και #pedobait.

Όταν οι ερευνητές δημιούργησαν έναν δοκιμαστικό λογαριασμό και είδαν περιεχόμενο που κοινοποιούνταν από αυτά τα δίκτυα, τους συνέστησαν αμέσως να ακολουθήσουν περισσότερους λογαριασμούς.

Instagram helps connect and promote a vast network of accounts openly devoted to the commission and purchase of underage-sex content (pedophile), according to investigations by The Wall Street Journal pic.twitter.com/nXhll6DY7T

Όπως αναφέρει η WSJ: «Ακολουθώντας μόνο μια χούφτα από αυτές τις συστάσεις ήταν αρκετό για να πλημμυρίσει έναν δοκιμαστικό λογαριασμό με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας».

Σε απάντηση στην έκθεση, η Meta, μητρική εταιρεία του Instagram είπε ότι συγκροτεί μια εσωτερική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που τέθηκαν από την έρευνα.

«Η εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα φρικτό έγκλημα», είπε η εταιρεία.

«Διερευνούμε συνεχώς τρόπους για να αμυνθούμε ενεργά ενάντια σε αυτή τη συμπεριφορά» σημείωσε.

Η Meta σημείωσε ότι μόνο τον Ιανουάριο απέσυρε 490.000 λογαριασμούς που παραβίαζαν τις πολιτικές της για την ασφάλεια των παιδιών και τα τελευταία δύο χρόνια έχει αφαιρέσει 27 δίκτυα παιδόφιλων.

Η εταιρεία, η οποία κατέχει επίσης το Facebook και το WhatsApp, είπε ότι έχει επίσης μπλοκάρει χιλιάδες hashtags που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα παιδιών και έχει περιορίσει αυτούς τους όρους από τις αναζητήσεις χρηστών.

Ο Alex Stamos, πρώην επικεφαλής ασφαλείας της Meta είπε στη WSJ ότι η εταιρεία μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

«Το ότι μια ομάδα τριών ακαδημαϊκών με περιορισμένη πρόσβαση θα μπορούσε να βρει ένα τόσο τεράστιο δίκτυο θα πρέπει να ενεργοποιήσει συναγερμό στη Meta» τόνισε ο ίδιος.

Instagram Helps Pedophiles Find Child Pornography and Arrange Meetups with Children (MUST READ)

Researchers discovered that Instagram has become a breeding ground for child pornography.

The Wall Street Journal study found that Instagram enabled people to search hashtags such as… pic.twitter.com/060k59yFKd

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2023